عمان تسجل 1543 حالة كورونا جديدة

المواطن - متابعة

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية كما تم رصد 24 حالة وفاة بين المصابين بالفيروس.

إجمالي حالات كورونا في عمان

وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات كورونا في عمان إلى 97450 شخصًا منهم 200 حالة في العناية المركزة.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن وزارة الصحة قولها، إن اجمالي المتعافين بلغ 87801، فيما بلغ عدد الوفيات 909 حالات.

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