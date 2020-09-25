عمر السومة: مباراة الغد لقاء كؤوس لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أكد النجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أن مباراة الغد ضد شباب أهلي دبي الإماراتي بدوري أبطال آسيا هي مثل مباريات الكؤوس حيث لا بد من الفوز بها للبقاء في البطولة وتفادي الخروج.

الأهلي نسي ظروف المباريات الـ3 السابقة

وقال السومة في المؤتمر الصحافي اليوم الجمعة: “تنتظرنا مباراة قوية خاصة وأن الفريقين يملكان مجموعة مميزة من اللاعبين بكافة مراكز اللعب، ونسينا المباريات الـ3 السابقة بكل ظروفها، وندخل المباراة القادمة بمعنويات مرتفعة للفوز”.

وأضاف السومة: “نلعب غدًا مباراة كؤوس وسيتم إقصاء الخاسر مباشرة، ونتمنى تحقيق الانتصار لـ الأهلي والمضي قدمًا في المشوار الآسيوي”.

السومة يتحدث عن دور اللاعبين أصحاب الخبرات

وتابع السومة: “لدينا العديد من اللاعبين الشباب في الفريق الذين لم يسبق لهم اللعب في دوري أبطال آسيا، ولهذا فإن دورنا كلاعبي أصحاب خبرات هو مساعدتهم باستمرار، وهذا الدور يزداد بمرحلة خروج المغلوب”.

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