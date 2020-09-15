عمر السومة يُثير الجدل في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أثار السوري عمر السومة حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب تصريحاته بشأن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

عمر السومة يقلق الجماهير:

وكان عمر السومة قد فجر أزمة في النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، بعدما طلب الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يتدخل المشرف العام على كرة القدم، طارق كيال ويقنعه بالاستمرار ومناقشة تجديد عقده لاحقًا.

وصرح المهاجم السوري بعد مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بأنه لم يحسم مستقبله مع الراقي حتى الآن، مؤكدًا احتمالية رحيله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السومة خدم الأهلي ويحتاج للتغيير:

وتطرق النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية إلى تصريحات السومة وتراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن النجم السوري خدم النادي الأهلي كثيرًا.

وقال فيصل الجفن: “السومة ليس هو عمر .. كان هو الرقم واحد .. المشكلة بدأت بعد استقطاب دجانيني.. ويبحث عن تحدي وطموح جديد”.

وتابع: “من الجنون أن يكون السومة جاهز ويجلس في الدكة .. واحد من أفضل اللاعبين العرب في الدوري السعودي .. خدم الدوري بأهداف سينمائية”.

واختتم الجفن تصريحاته بشأن المهاجم السوري قائلًا: “خدم الأهلي.. وهو أكبر من أن يضغط إدارة الأهلي.. وفي آخر سنتين من مرتاح في الأهلي؟”.

وعلق عبدالله العبيد قائلًا: “الأهلي في نهاية مرحلة المشاكل، ويحتاج للكثير من التغيير والتي قد يكون أحدها السومة”، وقال حسن القرني: “السومة لاعب كبير ولاعب مؤثر .. له تصريحات مثيرة.. في حالة وجود لاعب بديل مقنع بالتأكيد الأهلي أكبر من عمر .. والقرار لدى إدارة الأهلي”.

المزيد







شارك الخبر