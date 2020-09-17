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عيادات حائل تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

عيادات حائل تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

2020/09/17
الساعة 2:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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عيادات حائل تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى
المواطن - عارف السويدي - حائل

نفذت العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بحائل التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، نشاطا احتفاليا تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020، الذي يقام هذا العام تحت شعار “سلامة العاملين الصحيين”.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز الفهم العالمي لسلامة العاملين الصحيين وتكثيف مشاركة الجمهور في مأمونية الرعاية الصحية، والنهوض بإجراءات عالمية ترمي إلى تحسين سلامة العاملين الصحيين، والحد من الأذى الذي يصيبهم.

من جهته أكد مديد العيادات المقدم عادل العبداللطيف أن من أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020، إذكاء الوعي على المستوى العالمي بأهمية سلامة العاملين الصحيين وعلاقتها بسلامة المرضى، لا سيما في السياق الحالي للتصدي لجائحة كوفيد-١٩.

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