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غدًا حسم لقب دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى
تسع مباريات تُقام غدًا بالجولة الختامية

غدًا حسم لقب دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى

2020/09/19
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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غدًا حسم لقب دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى
المواطن - محمد سمعه
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1 مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة:
2 الباطن في الصدارة:

تُختتم- غدًا الأحد- مباريات دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى موسم 2019/ 2020 بإقامة تسع مباريات في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة.

مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة:

وستُقام مباريات “القادسية ضد الجيل، التقدم ضد الطائي، البكيرية ضد الباطن، الكوكب ضد حطين، المجزل ضد الشعلة، العين ضد نجران، الجبلين ضد جدة، النجوم ضد أحد، الأنصار ضد الثقبة”.

وستنطلق جميع مباريات الجولة الثامنة والثلاثين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة”.

مباريات دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى

وكانت أندية الباطن والقادسية والعين صعدوا لدوري المحترفين بعد هبوط كل من الفيحاء والحزم والعدالة، كما هبط كل من الأنصار وحطين لدوري الدرجة الثانية السعودي.

الباطن في الصدارة:

جدير بالذكر أن الباطن يحتل حاليًّا صدارة دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى برصيد 75 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نادي القادسية صاحب المركز الثاني، بينما يُوجد نادي العين بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة.


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