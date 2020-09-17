غرفة الرياض تطرح 101 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (101) وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 4 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة الغانم الدولية للأغذية.

– مكتب المهام الأولي لتحصيل الديون.

– شركة بصمة لدعم وتطوير الأعمال.

– شركة خمسة حروف للخدمات التجارية.

تفاصيل وظائف غرفة الرياض:

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير مشروع.

– منسق مشروع.

– مسؤول تطوير أعمال.

– أخصائي تطوير أعمال.

– محلل أعمال.

– كاتب محتوى تسويقي.

– مدير حسابات.

– موظف باريستا.

– أخصائية تحصيل.

– مشرفة تحصيل.

– محاسبة.

– موظفة خدمة عملاء.

– موظفة دعم فني.

– موظفة تقنية معلومات.

– مبرمجة تطبيقات.

– مطورة مواقع.

– موظفة دعم فني شبكات.

– محللة نظم.

– مساعدة مدير مشروع.

– منسقة مشروع.

– أخصائية تطوير أعمال.

– مسؤولة تطوير أعمال.

– محللة أعمال.

– كاتبة محتوى تسويقي.

التقديم على وظائف غرفة الرياض:

وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://bit.ly/2RTGINX)

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