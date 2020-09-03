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غرفة الرياض تطرح 433 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

غرفة الرياض تطرح 433 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

2020/09/03
الساعة 5:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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غرفة الرياض تطرح 433 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف غرفة الرياض:
2 التقديم على وظائف غرفة الرياض:

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (433) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– أكاديمية فيلوتي للتدريب.

– الشركة السعودية للعدد والأدوات ساكو.

– الشبكة الثلاثية للتجارة والتسويق المحدودة.

– شركة شأس لخدمات المياه.

– شركة أركان اللطيفية للحراسات الأمنية.

تفاصيل وظائف غرفة الرياض:

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية:

– بائع أجهزة كهربائية.

– كاشير.

– بائع.

– محاسب.

– رجل أمن وسلامة.

– أخصائية مبيعات.

– مشرفة معرض.

– مساعدة كوافيرة.

– أخصائية مبيعات مكياج.

– بائعة.

– كاشيرة.

– بائعة أجهزة كهربائية.

– كاتبة محتوى.

– مصممة جرافيك.

– موظفة تسويق رقمي.

– موظفة تسويق ميداني.

– موظفة إدارية.

التقديم على وظائف غرفة الرياض:

وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://bit.ly/2RTGINX)



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