غرف نوم مودرن 2020

يوجد العديد من الأشكال الهندسية المميزة التي تتمتع بها غرف نوم مودرن 2020 منها الذوق الكلاسيكي ومنها الذوق التركي ومنها المصري كما للون الأبيض أناقة فهو من الألوان الجميلة الراقية.

اختيار غرف نوم مودرن

عندما يقدم العرسان على شراء الأساس الخاص بسكنهم لا يكون لديهم الخبرة لشراء غرفة النوم إلى جانب أن شراء غرف النوم يعتمد على زوق العروسين وسيذكر لنا موقع المواطن مجموعه من النصائح عند شراء غرف النوم.

مجموعة نصائح عند اختيار غرف النوم مودرن 2020

ومن هذه النصائح التي يمكن أن نقدمها للعروسين تساعدهم في اختيار غرف نوم مودرن 2020 حديثة ومبهجة فهذه النصائح تعتمد على اختيار الأشكال التي تتناسب مع المكان ومن هذه النصائح:

لابد من تحديد هدفك في شراء نوع غرفة النوم فإذا كان زوق العروسين يميل إلى الألوان الفاتحة المبهرة مع تركيبات الألوان التي تعطي جمال وبهجة مثل ألوان الأبيض والروز والأزرق الفاتح فأنت تميل إلى الزوق التركي فعليك باختياره.

وإذا كنت تميل إلى الألوان الكلاسيكية الألوان التي تعطي فخامة للمكان مثل اللون الذهبي والبني فأنت تميل إلى الزوق الإيطالي.

وإذا كنت تريد أن تجمع بين البساطة في التصميم مع الألوان الغامقة التي تعطي وقار مع السعر المناسب عليك بالذوق المصري فيوجد العديد من مصانع الأثاث في مدينة دمياط وتتميز بالمتانة والرقي.

اختيار اللون المناسب للأثاث فالألوان التركية الهادئة تمنح بهجة ووسع لمكان غرفة النوم واختيار الألوان الداكنة لغرف النوم تمنح الفخامة ولكن إذا كانت المساحة ضيقة فعليك بتجنب الألوان الغامقة.

التركيز على حجم غرفة النوم فقبل أن تشتري غرفة النوم حدد المقاسات فلا تختار غرف نوم ضخمة وغرفة النوم مساحتها لا تحتمل ذلك أما إذا كانت المساحة واسعة فأختار الغرف الضخمة حتى تظهر المكان وأيضًا قم باختيار الغرفة ذات الشكل البسيط.

النظام في ترتيب غرفة النوم بحيث يكون شكل الغرفة مريح للعين وأن تحاول في التنظيم أن تترك مسافات تسهل لك عملية الحركة داخل الحجرة.

غرف نوم مودرن بيضاء

تجد غرفة نوم بسيطة هادئة ذات اللون الأبيض هي غرفة نوم تجمع بين المودرن والكلاسيكية والأناقة.

فتجد أن غرفة النوم تتكون من سرير من الحديد كلاسيكي رقيق مع وجود وحدتين من الأدراج أو ما يسمى (بالكمودينو) فهي تتميز باللون الأبيض الهادي مع وجود رسومات على الأدراج باللون الأبيض البارز.

طلاء الحجرة باللون الأبيض لتعطي الحجرة بأكملها الهدوء والراحة النفسية.

الألوان الفاتحة تعطي إيحاء بالمساحة الواسعة.

ونرى صورة أخرى لغرفة نوم يطغى عليها الهدوء والراحة النفسية أساس غرفة النوم يجمع بين البساطة في الشكل والجمال في التصميم.

فلايوجد بها أي رسومات ضخمة ولا رسومات حفر بارزة.

فدولاب الغرفة عبارة عن دولاب من الزجاج والخشب باللون الأبيض الدولاب سادة.

السرير أيضًا بسيط لا يوجد به رسومات ضخمة أو بارزة فيتميز بالأناقة والجمال فاللون الأبيض يميزه بالشياكة.

الغرفة هادئة بسبب وجود اللون الأبيض بها هذه الغرفة مثال للغرف الشيك مع الهدوء.

اللون الأبيض يعطي مساحة واسعة للمكان.

غرف نوم مميزة وبسيطة تحمل اللون الأبيض

وصورة أخرى لغرفة مودرن هادئة عصرية تجمع بين الأناقة والشياكة والهدوء مكونة من سرير بسيط لونه أبيض.

خلفية السرير يوجد بها حفر بسيط موجود في خلفية السرير يتميز دولاب الغرفة بالبساطة فهو عبارة عن دولاب أبواب الدولاب على شكل جرار لكي توفر مساحة.

أيضًا التسريحة الخاصة بالغرفة تتميز بالبساطة فهي عبارة عن وحدة أدراج لكي تضم عدد أكبر من المتعلقات العروسة الشخصية لا يوجد بالتسريحة أي رسومات فاللون الأبيض ميزها بالأناقة.

جانبيي السرير يوجد وحدتين من الأدراج أو ما يسمى (بالكمودينوا) رقيقتان رغم بساطة الغرفة إلا إنها فخمة وأنيقة.

غرفة أخرى تتميز بالطابع الإيطالي الفخم

غرفة آخري بسيطة ورقيقة في نفس الوقت مميزة في لونها فاللون الأحمر الذي يتميز به السرير مع وجود رسمة خفيفة في خلفية السرير فهي رسمة خفيفة ولكن مميزة.

جمعت الحجرة بين لونين الأحمر والأبيض لتضفي على الغرفة الناقة.

فالدولاب الخاص بالغرفة دولاب بسيط من اللون الأبيض دولاب عملي جداً لا يوجد به أي رسومات سهل التنظيف فيما بعد.

يوجد بجانبي السرير وحدتين من الكمودينوا كديكور بسيط مساحتهم صغيرة.

يمكن الاعتماد على مثل هذا التصميم في الغرف الضيقة فهي بسيطة جداً.

الحجرة الأخرى حجرة كلاسيكية تجمع بين اللون الذهبي واللون الأبيض.

يتميز السرير بالأناقةظهر السريرموضة كلاسيكية تسمي (الكابوتينية).

يجمع السرير بين لونين اللون الأبيض واللون الرصاصي.

يوجد بجانب السرير كمودينو بسيط كديكور يمكن وضع باقة من الزهور عليه أو أي صورة شخصية للعروسين.

هذه الغرفة تحتاج إلى مساحة واسعة لاستيعاب حجم السرير.

ومن الغرف المميزة الكلاسيكية الرائعة التي تحتاج مساحات كبيرة فهي مثل حجرة الملوك.

تتكون الغرفة من سرير ضخم ذهبي ألوان السرير تجمع بين اللون الأحمر واللون الأبيض فهذان اللونان يجمعان بين الهدوء والأناقة.

في جانب السريرين يوجد اثنان من وحدة الأدراج الكمودينوا يتميز لونهم باللون الأسود إلى جانب تسريحة مميزة من الأدراج.

الحجرة مميزة بالحفر الذهبي يعتبر هذا الذوق ذوق إيطالي فخم مميز.

صورة أخرى لحجرة بسيطة من الذوق الكلاسيكي المصري الصورة عبارة عن دولاب بسيط من الخشب ولكن ألوانه مميزة تجمع بين اللون البني والبيج والسرير بسيط هي تتماشى مع المساحات الصغيرة.

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