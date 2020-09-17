غوميز لـ الشلهوب: لا تقلق الأسد هنا

المواطن - مروة نبيل

تفاعل مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز مع الصورة التي نشرها قائد الفريق السابق، محمد الشلهوب عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”.

غوميز يُطمئن الشلهوب

ونشر محمد الشلهوب عبر حسابه على “انستقرام”، صورة للاعبي الهلال المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتمنى عودتهم بشكل أقوى، وأخرى له بصحبة غوميز لدعمه قبل مباراة الهلال وباختاكور اليوم.

وأعاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز نشر صورة الشلهوب، وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلًا: “لا تقلق يا أسطورة.. الأسد هنا”، في إشارة إلى قدرة الهلال على تجاوز عقبة باختاكور الأوزبكي.

إصابات كورونا في الهلال

وأعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي وعبدالله الحافظ بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مباراة الزعيم ضد باختاكور الأوزبكي اليوم.

وسبق أن أعلن الزعيم عن إصابة 6 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم، وهم؛ محمد الواكد، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري، نواف العابد، وياسر الشهراني، بالإضافة إلى مدير الكرة سعود كريري.

الهلال ضد باختاكور

وتُقام مباراة الهلال ضد باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، علمًا بأن المباراة الماضية انتهت بفوز الزعيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، رفع الزعيم رصيده إلى 9 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2020، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي عند 6 نقاط.

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