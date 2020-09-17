فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية 

المواطن - واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة ( رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي ) (رجال ) للتعيين عليها بالمناطق التالية (الرياض ، عسير ، جازان ، نجران).
وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – توظيف ) خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2 / 2 / 1442 هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7 / 2 / 1442 هـ، وذلك على الرابط التالي هنا
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