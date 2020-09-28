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فحص جديد لتشخيص الإصابة بـ كورونا في 15 دقيقة
سعره لا يتعدى 5 دولارات

فحص جديد لتشخيص الإصابة بـ كورونا في 15 دقيقة

2020/09/28
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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فحص جديد لتشخيص الإصابة بـ كورونا في 15 دقيقة
المواطن - متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تطوير فحص جديد لتشخيص الإصابة بـ كورونا في غضون 15 دقيقة فقط، بدلًا من عشرات الساعات التي تحتاجها الفحوصات الحالية لظهور النتائج.

وأكد مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي، أن سعر الفحص الجديد لفيروس كورونا لا يتعدى 5 دولارات، وإنَّ سعره يمكن أن ينخفض إلى أقل من ذلك، بما يمكن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من إجراء المزيد من اختبارات التشخيص، كأحد العناصر المهمة في مكافحة انتشار الفيروس، خاصة في مناطق الانتشار الكثيف.

وأوضحت المديرة التقنية لبرنامج كوفيد 19 في المنظمة، الدكتورة ماريا كيركوف، أنَّ الفحص الجديد يتميز عن فحص بي سي آر في سهولة استخدامه وسرعة نتائجه، مشيرة إلى أن عددًا من البلدان لا تتمكن مختبراتها من التوصل لنتائج فحص بي سي آر فتضطر لإرسال عينات الفحص إلى مختبرات خارجية، وهو ما يستغرق وقتًا أطولَ في التشخيص.

 


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