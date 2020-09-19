فرنسا تسجل ارتفاعًا قياسيًّا في إصابات فيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيلها 13498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع لمؤشر الحالات اليومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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