فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجلت فرنسا 10593 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية للإصابات بالفيروس في البلاد، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم 415481 إصابة.

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة العامة الفرنسية في بيانها اليومي تسجيل 50 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 31095 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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