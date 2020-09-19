فريق ألماني طبق التباعد الاجتماعي في الملعب فهزم 37 – صفر

المواطن - متابعة

هزم فريق ألماني بنتيجة 37 مقابل لا شيء بعدما حاول تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الملعب في مباراة جمعته مع فريق تعرض عدد منه للإصابة بفيروس كورونا.

وقرر فريق “إس جي ريبدورف/ مولزين”، الذي يلعب في الدرجة 11 من البطولات الألمانية لكرة القدم، المشاركة في المباراة بـ 7 لاعبين فقط بسبب مخاوف انتقال عدوى كورونا من الفريق الخصم.

وقال باتريك ريستو، الرئيس المشارك في نادي ريبدورف لشبكة في تصريحات صحفية، إن فريق هولدنشتيدت كان على اتصال مع لاعب مصاب خلال المباراة السابقة، ولذلك شعر ريبدورف أن الظروف غير آمنة بسبب فترة الحضانة التي استمرت أسبوعين.

وأضاف ريستو أن النادي حاول تأجيل المباراة، لكن المعارضين قالوا إنه لا يوجد سبب للتأجيل لأن الفريق أثبت لاحقاً عدم إصابته بالفيروس.

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