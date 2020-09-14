فضيحة شيكولاتة في البنك المركزي التركي!

المواطن - متابعة

في ظل انهيار الليرة التركية التي فقدت نحو 26% من قيمتها السوقية خلال عام 2020، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية الأتراك، ووفقًا لصحيفة سوزجو التركية المعارضة فإن استطلاعات الرأي تؤكد تدهور الأحوال المعيشية للأتراك، بسبب السياسات التي يتبعها نظام الرئيس التركي.

وأوضح تقرير قناة الغد أن البنك المركزي طرح في أنقرة مناقصة من أجل شراء شوكولاتة تستخدمها إدارة البنك كهدايا حيث شاركت 3 شركات فى هذه المناقصة لكن شركة رجل أعمال من الموالين للنظام التركي فازت بالمناقصة لتوريد قطع شيكولاتة بمبلغ 274 ألف ليرة تركية.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي التركي كان قد اشترى 130 مقعدًا بقيمة 243 ألف ليرة تركية كما أنفق 2 مليون و630 ألف ليرة من أجل تجديد ديكورات البنك بأنقرة.







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