فعاليات فنية وإبداعية منوعة بحديقة الملك فهد بالمدينة في يوم الوطن

المواطن - واس

توافد آلاف المواطنين والمقيمين مساء أمس إلى حديقة الملك فهد المركزية وسط المدينة المنورة التي تحتضن فعاليات فنية وإبداعية منوعة، تقام تزامناً مع اليوم الوطني التسعين لبلادنا الحبيبة.

واكتظت ساحات ومواقف السيارات في مقر الاحتفال بالمشاركين من كافة أطياف المجتمع، الذين توافدوا مبكراً للمشاركة في الفعاليات فخراً واعتزازاً بالانتماء لوطن العزة والأمجاد، فيما توشّح الصغار باللباس الأخضر وهم يرفعون الأعلام تعبيراً عن فرحتهم ومشاركتهم في فقرات الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، التي شملت المرسم الحرّ، ومشاركات شعبية مخصصة للعائلات والأطفال، ومسيرة السيارات، كما شاركت جهات عدة حكومية في تقديم الهدايا لأفراد المجتمع.



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