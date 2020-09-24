فنون أبها تعلن أسماء الفائزين في مسابقتها الوطنية

المواطن-حسن عسيري-أبها

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بأبها أسماء الفائزين في مسابقتها الوطنية “سمو الوطن” بمناسبة اليوم الوطني 90 والتي شملت 6 مسارات إبداعية ضمت القصيدة الوطنية، والتصوير الفوتوغرافي، والأفلام، والموسيقى، والنص المسرحي، والخط العربي.

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن جميع المشاركات خضعت لتحكيم عبر لجنة متخصصة ضمت مختصين في أفرع المسابقة الستة، فرزوا جميع المشاركات واختاروا أفضلها من حيث تطبيق المعايير والجودة في التنفيذ، وملامستها للمرتكزات الوطنية للمملكة العربية السعودية، موضحًا أن الشاعر إبراهيم حلوش فاز في مسار القصيدة الوطنية، وفاز المصور محمد المنصوري في مسار التصوير الفوتوغرافي، فيما فاز المخرج علي فايع في مسار الأفلام، كما فاز الفنان محمد العلي في مسار الموسيقى، والكاتبة أريج حمدي في مسار النص المسرحي، والفنان سراج العمري في مسار الخط العربي.

وأوضح السروي أن هذه المسابقة نفذتها ثقافة وفنون أبها تحفيزًا المبدعين و المبدعات في منطقة عسير للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني، وتوثيق مسيرة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، عبر ستة مسارات للتنافس في حب الوطن عبر الإبداع الثقافي و الفني بالشعر، والنثر، والريشة، والعدسة.

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