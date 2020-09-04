فهد الهريفي: هذه الصفقة مكسب كبير لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب فهد الهريفي نجم النصر السابق على أن تعاقد العالمي بالفترة الأخيرة مع اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز نجم نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي مكسب كبير لأصفر العاصمة.

الهريفي يُعلّق على صفقة النصر الجديدة

وتحدث الهريفي لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: ” انضمام مارتينيز للعالمي صفقة لها مكسب كبير على الفريق، وأندهش أن اللاعب لا يلعب في أوروبا”.

وأضاف الهريفي: “لا أستطيع نسيان جميل العالمي علي، وأنا رهن إشارة النادي في أي وقت”.

وتابع الهريفي: ” اللاعب مارتينيز متعدد المواهب وأُهنئ العالمي عليه، وأتمنى من النادي التعاقد مع المزيد من الصفقات القوية مستقبلًا”.

مارتينيز يستعد لإجراء الفحوصات الطبية مع العالمي

وذكر الحساب الرسمي لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية عبر “تويتر” أن النصر تعاقد مع مارتينيز وسيصل اللاعب إلى الرياض للفحص الطبي وإتمام الانتقال لتسجيله رسميًا في كشوفات النادي.

ويسعى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه، وذلك من أجل المنافسة على دوري أبطال آسيا وكأس الملك ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل. وفي أول أمس، علّق الإعلامي الرياضي طارق النوفل على اهتمام العالمي بضم لاعب نادي أتالانتا قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب أتلانتا الأمريكي تلقى عرضًا مغريًا جدًّا من النصر جناح أيسر وصانع لعب، الداعم ما يتفاهم إلا فوق الطموح“.

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