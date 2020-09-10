فهد بن نافل يرفع مع الهلال الكأس الاستثنائي بأرقام تاريخية

المواطن - مروة نبيل

نجح الهلال خلال فترة رئاسة فهد بن نافل في تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط تألق لافت من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو.

أرقام الهلال القياسية

وكشف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وقال: “البطل الطبيعي.. رفع الكأس الاستثنائي، وحقق الرقم الأعلى نقاطًا وأهدافًا في تاريخ الدوري”.

وتوج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد حصوله على 72 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن النصر الوصيف، كما أنه الأكثر تسجيلًا برصيد 74 هدفًا، وهو الأكثر تحقيقًا للانتصارات بـ22 فوزًا.

ويُعد الهلال الأكثر تحقيقًا للانتصارات المتتالية بـ6 مباريات، وتجنب الخسارة بشكل متتالٍ في 17 لقاءً، ويُعتبر صاحب أعلى معدل تسجيل في كل مباراة بـ2.47 هدفًا، وسجل 32 هدفًا في الشوط الأول، و42 هدفًا بالشوط الثاني.

وسجل الهلال 64 هدفًا من داخل منطقة الجزاء و10 أهداف من خارجها، وهو الأكثر استحواذًا بـ63%، والأكثر تمريرًا بـ+16589، وحقق الفوز في 13 مباراة على أرضه و9 مواجهات خارج ملعبه.

فهد بن نافل

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الـ10 أشهر الأخيرة مع فهد بن نافل في التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا 2019 ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما شارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في بطولة كأس العالم للأندية 2019، وقدم أداءً مميزًا وتمكن من احتلال المركز الرابع.

ويحلم فهد بن نافل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي، حيث يسير الزعيم بشكل جيد، ويحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن المتصدر.

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