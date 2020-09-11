فهد بن نافل يكشف سر فوز الهلال بـ آسيا وتفاصيل الملعب الجديد

المواطن - محمد سمعه

فتح فهد بن نافل رئيس نادي الهلال قلبه في حوار تلفزيوني مطول تحدث من خلاله عن أهم منجزات الفترة الأخيرة في صفوف الفريق الهلالي، كما تناول أيضًا الحديث عن تفاصيل مشروع أزرق العاصمة الجديد لبناء ملعب خاص به.

فهد بن نافل حلم بخدمة الهلال منذ عام 2015

وقال ابن نافل لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: “بداية كان لدي الطموح لخدمة نادي الهلال منذ عام 2015، وهناك الكثير من الضغوطات الإيجابية في الوسط الرياضي لبذل أقصى الجهد لإسعاد جماهير أزرق العاصمة”.

وتابع رئيس نادي الهلال: “الحديث عن السيد الوالد الأمير الوليد بن طلال يحتاج ربما لحلقة كاملة، وهو أعطانا الثقة جميعًا كمجلس إدارة للنادي، ولم يتدخل على الإطلاق في الأمور الفنية للفريق الكروي الأول”.

وأضاف ابن نافل: “أودّ أن أشكر كل رجال “الهلال” على كل الدعم، كنت طموحًا في أول يوم كرئيس للهلال، واستلهمت الطموح من الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي أعطانا الثقة في تحقيق النجاح، ولا يجب نسيان دور يعطي من قلبه ويعشق الكيان ويحارب من أجل القواعد والأسس والنظام الذي يرفع اسم “الهلال”، ومن مميزاته أنه يقف وقفة الرجل هو وكل أعضاء مجلس الإدارة”.

السر وراء تتويج الهلال بـ دوري أبطال آسيا

وواصل فهد بن نافل حديثه قائلًا: “أبعدنا اللاعبين عن التركيز على الحكم وتلافينا بعض الأخطاء قبل نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني، وهي الأخطاء التي وقعنا فيها في المواسم الماضية في الآسيوية، وكنت أرى في عيون اللاعبين أنهم أبطال آسيا، وأخبرتهم بهذا الأمر”.

تفاصيل ملعب الهلال الجديد

وواصل فهد بن نافل رئيس الهلال حديثه قائلًا: “ملعب الهلال سيكون فخرًا لـ الرياض ومشروعًا كبيرًا، نحن الآن ندرس كل الجوانب المتعلقة بالمشروع، ولا أريد إعطاء موعد محدد لبدء التنفيذ تحسبًا لأي شيء قد يُعطل الإجراءات، ونحن ننتظر فقط مُباركة وزارة الرياضة والجهات المختصة لبدء في مشروع ملعب الهلال، الذي سيكون مقرًا ومركزًا متكاملًا ليس فقط للفريق الكروي الأول ولكن لكل الألعاب في النادي، بالإضافة لبناء جزء اجتماعي ودور سينما فيه ليكون مفخرة حقيقية تليق بناد كبير مثل الهلال”.

وأضاف رئيس الهلال: “ليس من عادتي كرئيس نادٍ أن أخرج أرد على المتجاوزين في حق الهلال، هناك إدارة قانونية في النادي تقوم برصد التجاوزات والتصرف بالقانون ضدها، وهذا يضمن حقوق النادي بالطبع”.

واختتم فهد بن نافل حديثه قائلًا: ” أطلب من جماهير الهلال الاستمرار في دعم الفريق لتحقيق الإنجازات والبطولات بالفترة المقبلة”.

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