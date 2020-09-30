فوائد القرفة للدورة الشهرية

القرفة تعتبر من التوابل البسيطة التي يتم استعمالها في إعداد الكثير من الأطعمة سواء الحلوة والمالحة وتوجد الكثير من فوائد القرفة للدورة الشهرية أو لتكيس المبايض أو للصحة بشكل عام

ما هي القرفة

القرفة هي أحد أنواع التوابل التي تستعمل في المطابخ بشكل عام في العديد من الدول حول العالم وهي تساعد في إضافة نكهة طيبة ومميزة لأنواع الأطعمة سواء كانت أطعمة حلوة أو مالحة.

إضافة لذلك فإن القرفة أنواعها متعددة يوجد منها القرفة الصينية وهي المنتشرة كثيرًا لدى محلات العطارة وهناك أيضًا القرفة السيلانية والتي تعرف باللون الفاتح عن القرفة الصينية.

وقد أثبتت الكثير من الدراسات الطبية مدى فائدة القرفة في التخلص من المشاكل العديدة التي تتواجد في جسم المرأة وخصوصًا اضطرابات الدورة الشهرية ومشاكل تكيس المبايض التي تعاني منها العديد من النساء.

ولذلك سنوضح لكم في هذا المقال على موقع المواطن فوائد القرفة للدورة الشهرية وطريقة استعمالها والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بفوائد القرفة وذلك في السطور القادمة.

فوائد القرفة للدورة الشهرية

توجد العديد من فوائد القرفة للدورة الشهرية لما لها من فوائد في التخلص من اضطرابات الدورة الشهرية بالإضافة إلى فوائدها بالنسبة لعلاج مشاكل المبايض وغيرها وسوف نوضح لكم أهم هذه الفوائد من خلال الآتي:

أولاً تخفف ألم الدورة الشهرية

وضحت بعض الدراسات الطبية التي تم إجرائها على عدة سيدات ممن لديهم بعض الاضطرابات في الدورة الشهرية بأن تناول كبسولات القرفة يمكن ان تقلل من الأعراض التي تعقب الدورة الشهرية مثل الشعور بألم في منطقة البطن أو الشعور بغثيان أو قيء أو العديد من الاضطرابات الأخرى وذلك دون أن يكون لها أي عرض جانبي على المرأة.

إضافة لذلك قد أظهرت بعض الأبحاث الطبية أن أحد فوائد القرفة للدورة الشهرية أن شربها في أوائل الدورة يمكن أن تساعد في التخلص من الشعور بالألم والتغيرات التي قد تحدث أثناء الدورة الشهرية وتسبب الإزعاج لدى المرأة بشكل عام.

ثانيًا تساعد على تنظيم الدورة الشهرية

نشرت بعض الدراسات الأمريكية في المجلة الأمريكية لطب النساء والتوليد والتي تم إجرائها على عدد من النساء من الذين يعانون من تكيس في المبايض.

وقد أثبتت هذه الدراسات أن تناول مشروب القرفة يساعد في تنظيم مواعيد الدورة الشهرية بالإضافة إلى التخلص من تكيس المبايض الذي قد يعاني منه بعض السيدات.

كما ان هناك دراسة طبية أخرى في هذا المجال قد أثبتت أن مكملات القرفة قد تساعد في زيادة معدلات مضادات الأكسدة بالإضافة إلى زيادة دهنيات الدم عند النساء الذين يعانين من تكيس في المبيض مما يقلل من تكيس المبايض لديهن بشكل كبير.

شاي القرفة لعلاج ألم الدورة الشهرية

بعد أن وضحنا فوائد القرفة للدورة الشهرية سنوضح طريقة شاي القرفة للتخلص من ألم الدورة وهي كالتالي:

المكونات

عود من القرفة. كوب من الماء الفاتر. ملعقة من العسل ويمكنك استبدالها بالقليل من الحليب.

طريقة التحضير

احضري وعاء وضعي به كوب من الماء ومعه عود من القرفة على النار.

اتركي القرفة تغلي على النار لحوالي عشرون دقيقة.

صبيها في كوب واتركيها إلى أن تصبح دافئة.

ضعي معها ملعقة من العسل أو القليل من الحليب حسب رغبتك.

مشروب القرفة والليمون

المكونات

ملعقة من القرفة المطحونة. كوب من الماء الساخن المغلي مسبقًا. القليل من عصير الليمون. ملعقة من العسل النقي.

طريقة التحضير

ضيفي ملعقة من القرفة مع كوب من الماء الساخن وقلبيها جيدًا.

ضعي معها القليل من عصير الليمون وملعقة من العسل.

ثم اشربيها يوميًا في فترة الدورة الشهرية.

أضرار القرفة أثناء الدورة

بالرغم من فوائد القرفة للدورة الشهرية والوقاية من الإصابة بتكيس المبايض إلا أن هناك بعض الأضرار التي يمكن أن تنتج عن استعمالها بشكل مفرط ومن بينها ما يلي:

التناول المفرط لمشروب القرفة يمكن أن يتسبب في الإصابة بحساسية مفرطة لدى الكثير من الأشخاص.

لا يجب ان تتناول القرفة إن كنتي تتناولين أي نوع من أنواع المضادات الحيوية لأنها تعتبر من الأشياء التي يمكن أن تتفاعل معها مسببة عواقب كبيرة.

يمنع استعمالها للحوامل لما لها من أضرار في فتح الرحم وزيادة الانقباضات.

يمنع تناول القرفة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب حتى لا تسبب مضاعفات.

القيم الغذائية للقرفة

توجد في القرفة العديد من العناصر والفيتامينات الغذائية الهامة لبناء جسم الإنسان فتحتوي كل ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة على ما يلي:

يوجد في القرفة 19 سعر حراري.

تحتوي على الكربوهيدرات بنسبه حوالي 6.29 جرام

نسبة البوتاسيوم حوالي 34 ملي جرام

المغنيسيوم 5 ملي جرام

الفسفور حوالي 5 ملي جرام

الألياف الغذائية 4.1 جرامات.

الكالسيوم يتواجد بنسبة 78 ملي جرام

تحتوي على الصوديوم 1 ملي جرام

الحديد 0.65 ملي جرام.

تحتوي على الدهون بنسبة 0.1 جرام.

البروتين 0.31 جرام.

فوائد القرفة بشكل عام

القرفة من الأعشاب الطبيعية التي تتواجد لها فوائد عظيمة سواء في مرحلة الدورة الشهرية أو للصحة بشكل عام ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

تساعد القرفة في تقوية الجهاز المناعي مما يساعد في مكافحة العديد من الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان.

تساعد على تحسين الدورة الدموية وتنشيطها بشكل كبير مما يحسن من صحة الإنسان بشكل عام.

تعتبر القرفة أحد مسكنات الألم فتعمل على تسكين ألم البطن والمعدة.

تساعد في التخلص من المشاكل التي تتواجد في الجهاز التنفسي للإنسان.

تساعد في التخلص من نسبة السيولة في الدم.

تحمي من حدوث الجلطات.

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