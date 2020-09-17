فوائد القسط الهندي للرجال

تعتبر فوائد القسط الهندي للرجال من أهم الفوائد التي قد تقدمها عشبة للرجال والنساء ويعد نبات القسط الهندي من أكثر النباتات المشهورة عند الهنود قديمًا والذي يمتاز بالعديد من فوائده الصحية المتعددة والمختلفة.

ما هو نبات القسط الهندي

تعتبر نبتة القسط الهندي وحسب ما سنجد في موقع المواطن، أن هذا النوع من النباتات يدخل ضمن العائلة النباتية المعروفة باسم أستريسيا ومن المعروف علميًا أن المسميات تختلف وتتنوع بالنسبة لهذا النوع من النباتات.

يتم استخراج الزيت العطري الموجود في العشبة التي يشتهر عنها فوائد القسط الهندي للرجال، بطريقة تعرف بطريقة التقطير البخاري ويتم استخراج زيتها العطري من جذور النبات ومن فوائد الزيت الخاص بالقسط الهندي:

يتميز الزيت الخاص بالقسط الهندي بالرائحة الناعمة والدقيقة.

يستخدم هذا الزيت في البخور وتركيبات العطور.

يمكن استخدام الزيت في بعض الأحيان إلى غسل الشعر لما يحتويه على رائحة جيدة.

فوائد القسط الهندي للرجال

في العادة قديمًا كان كثير من الرجال يلجؤون لاستخدام نبات القسط الهندي للعلاج من مشكلة العقم وكان هذه المشكلة يعاني منها العديد من الرجال ولذلك كان القسط الهندي هو ملجأهم الوحيد، ولكن في العصر الحديث وبعد إجراء العديد من التجارب المعملية.

أثبتت التجارب التي أجراها العلماء على فئران التجارب المعملية أثبتت أن تناول القسط الهندي للفئران أدى إلى حدوث ضعف وانخفاض في مستوى قوة الحيوانات المنوية مما أثر على قدرتها الإنجابية بشكل كبير.

وإثباتًا لما تم إجرائه من تجارب معملية فإن بهذا أثبت العلماء أن القسط الهندي بالتبعية يؤثر على جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال وهو ما كان يجهله القدماء في التداوي بالقسط بالهندي.

هذا لا يعني أن القسط الهندي عديم الفائدة بل على العكس فإن القسط الهندي له العديد من الفوائد والعلاجات والتي سنذكر منها ما يلي:

يستخدم القسط الهندي في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الإصابة بالإكزيما وعلاج الحكة التي تصيب الجلد.

يستخدم من قبل القدماء في علاج الإصابة بالشلل، والتي تعتبر من أهم فوائد القسط الهندي للرجال.

من استخداماته القوية في علاج السعال القوي والإصابة بنزلات البرد.

له دور فعال في علاج مرضى المناعة الضعيفة التي تصيب بعض الناس.

يعالج ضعف الأعصاب الذي يصيب مرضى الجهاز المناعي.

يرفع من ضغط الدم المنخفض.

يعمل على التخلص من الطفيليات المعوية التي تصيب الأمعاء وتعمل على زيادة الغازات وتخمر الطعام في الأمعاء.

يستخدم في علاج الإصابة بالحمى.

يتم استخدامه في علاج بعض الأمراض الطفيلية التي تصيب الجلد مثل حب الشباب وبعض الجروح التي يتأخر شفائها.

الجرعة المناسبة للقسط الهندي

بعد ذكر فوائد القسط الهندي للرجال، سنذكر حاليًا الجرعة المناسبة التي يجب أن يتناولها المريض الذي يعالج بالقسط الهندي وتكون جرعة القسط الهندي تعتمد على مجموعة من العوامل وهي:

يتوقف الجرعة المستخدمة من القسط الهندي على عمر المستخدم.

مدى جودة صحة الشخص المصاب.

يجب التنويه لأي شخص يستخدم القسط الهندي أنه لا يوجد نص علمي يفيد بالجرعة المناسبة لهذا النبات.

رغم كون نبات القسط الهندي عشب ليس بالضرورة أن يكون استخدامه آمنًا بل على العكس يجب الحذر وبشكل دائم عند استخدامه.

يجب التنبيه عل المريض الذي يستخدمه بضرورة اتباع كل النصائح الموجودة على المنتج، او يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي أو أي خبير في التداوي بالأعشاب لتجنب المخاطر.

أضرار القسط الهندي

بالرغم من تعدد فوائد القسط الهندي للرجال إلا أن له بعض الأضرار الجانبية التي تظهر على المستخدم ومن أهمها ما يلي:

يعتبر من أهم الآثار الجانبية التي تظهر على الأفراد الذي تظهر على الذي يستخدمون القسط الهندي هو ظهور بعض الحساسية تجاه مكونات النبات وخاصة فيما هو مشهور عن هذه العائلة النباتية.

لذا من أكثر ما ينصح به الأطباء تجاه كل الذين يعانون من الحساسية من نبات القسط الهندي هو عدم تناوله إلا بعد الرجوع للطبيب أو خبير التداوي بالأعشاب ومراعاة الدقة في الجرعة العلاجية.

فوائد علاجية أخرى للقسط الهندي

من أكثر فوائد القسط الهندي للرجال والتي تفيد وبكثرة كل المهتمين بالعلاج بالقسط الهندي من الرجال والنساء وشكل عام ما يلي:

يعتبر القسط الهندي مطهر للكلى والجهاز البولي وبالتالي فهو يحمي من تكون الحصوات في الكلى.

يعمل القسط الهندي على توسعة الشعب الهوائية لمن يعانون من ضيق التنفس ويعمل على طرد البلغم.

يعمل القسط الهندي على ضبط مستوى السكر في الدم سواء مرتفع أو منخفض.

يعمل على تجديد الدم في الجسم وتطهيره.

يمنع القسط الهندي من تكون الصفائح الدهنية التي تتواجد في الأوردة والشرايين كما يعمل على توسعة الشريين والأوردة وبالتالي فهو مفيد لمرض القلب.

يخفف من آلام حساسية الأنف لمن يعانون من حساسية الجهاز التنفسي.

يقلل من حدة الشخير أثناء النوم.

يعمل على تنشيط الذاكرة ويقوي الخلايا الدماغية والخلايا العصبية وبالتالي فهو مقوي عام للذاكرة.

مفيد جدًا في حالات التصلب اللويحي الذي يصيب الشرايين.

من يعانون من انتشار الدمامل في مختلف أنحاء جسمهم يعمل على تخفيف من انتشار هذه الدمامل.

معالج جيد لأمراض الجلدية كالصدفية والذئبة الحمراء والإكزيما وكل الأمراض الجليدية الطفيلية.

يخفف من التسلخات والالتهابات الجلدية.

يقلل من الآلام المصاحبة للأسنان.

يكسب الفم رائحة منعشة ويقضي عل البكتيريا المسببة للروائح الكريهة.

مرضى التهاب حساسية الأذن يعمل عل تخفيف الالتهاب.

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