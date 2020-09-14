فوائد حمض الفوليك للشعر

حمض الفوليك يعتبر أحد العناصر الهامة لجسم الإنسان بشكل عام ولذلك قد يتساءل البعض عن فوائد حمض الفوليك للشعر وكيفية الحصول على حمض الفوليك من المصادر الطبيعية من خلال الأطعمة.

تعرف على حمض الفوليك للشعر

حمض الفوليك هو أحد أنواع فيتامينات ب فهو عبارة عن فيتامين ب9 وهو من أهم الفيتامينات التي تساهم بشكل كبير في تكون خلايا الدم الحمراء كما أنه يساعد على بناء الأنسجة بشكل كبير.

يتواجد حمض الفوليك في المصادر الطبيعية بشكل كبير كما أنه يمكنك الحصول عليه من خلال أحد المكملات الغذائية إضافة إلى حبوب حمض الفوليك.

هذا الفيتامين يعتبر من العناصر المميزة التي يمكنها أن تذوب في الماء بسهولة ولذلك يمكن أن تخرج من الجسم عن طريق البول ولا تتركز في الجسم بشكل مباشر.

ولذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن أضرار وفوائد حمض الفوليك للشعر وذلك في السطور القادمة.

فوائد حمض الفوليك للشعر

تعتبر فوائد حمض الفوليك للشعر كثيرة فهو أحد العناصر التي تساهم بشكل كبير في التخلص من مشاكل الشعر وتعتبر من فوائده ما سنوضحه في الفقرات الآتية:

يساعد حمض الفوليك في التخلص من مشكلة تساقط الشعر التي تحدث لدى الكثير من السيدات ويعمل على زيادة نمو الشعر ويساهم في تجديد البصيلات وتوصيل نسبة الأكسجين الكافية إلى الشعر كما انه له دور فعال في نمو الخلايا المسئولة عن تقوية الشعر وإنباته وتكثيفه بشكل كبير.

يساعد حمض الفوليك في زيادة حيوية الشعر وتلميعه وإعطائه بريق جذاب نتيجة ما يتواجد به من فيتامينات وعناصر ودهون هامة تساعد في جعل الشعر ذو مظهر صحي وجميل.

يزيد حمض الفوليك من إنتاج مادة الميلانين التي تساهم بشكل كبير في الحد من ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة ويساعد على زيادة نسب البروتين في الشعر مما يحسن من مظهر ولون الشعر بشكل كبير.

تأثير نقص حمض الفوليك على الشعر

يعتبر نقص حمض الفوليك من الأمور التي يمكن أن تؤثر على الجسم بشكل سلبي وتزيد من تدهور حيوية وصحة الشعر بشكل خاص وتؤدي إلى ضعفه وقلة نموه بشكل كبير إن لم يتم علاج هذا النقص.

فتناقص حمض الفوليك في الجسم يمكن أن يؤثر على الخلايا ويؤدي غلى موتها مما ينتج عنه تناقص خلايا كرات الدم الحمراء في الجسم وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا وقد يتطور غلى فقر دم وأول شيء يؤثر عليه نقص الخلايا في الجسم هو بصيلات الشعر.

وقد يؤثر ذلك أيضًا على نسبة الزيوت الطبيعية في الشعر مما يقلل من إنتاج الشعر بشكل طبيعي في فروة الرأس ويؤدي إلى تساقطه بشكل كبير.

كيفية استعمال حمض الفوليك للشعر

يتم تناول مكملات حمض الفوليك عن طريق الفم مرة واحدة في اليوم وهذه تعتبر الجرعة المعتادة من حمض الفوليك التي يجب تناولها بواسطة الطبيب المعالج ومن الهام جدًا الالتزام بالجرعة المحددة من الطبيب المعالج ولا يتم تجاوزها حتى لا تحدث أي آثار جانبية ويتم الاستفادة من فوائد حمض الفوليك للشعر بشكل كبير.

أضرار حمض الفوليك على الشعر

لا يوجد أضرار كبيرة لحمض الفوليك على الجسم حيث أنه يعتبر أحد العناصر التي يمكن أن تذوب في الماء بسهولة ومعنى ذلك أن الكمية الزائدة من حمض الفوليك تخرج ممن الجسم عن طريق البول ولا يتم امتصاصا أو تركزها في الجسم وعلى الرغم من فوائد حمض الفوليك للشعر يكون من المفضل الالتزام بجرعة الفوليك أسيد المقررة من الطبيب حتى لا يحدث أي آثار جانبية ناتجة عن زيادة الجرعة والتي تعتبر من أهمها ما يلي:

يمكن أن يحدث اضطراب في الحالة المزاجية نتيجة الإفراط في الجرعة.

افتقاد الشهية للطعام.

الإصابة بقلة الذاكرة وضعف التركيز لدى الشخص.

حدوث اضطرابات في النوم.

حدوث إرهاق وكسل وعدم قدرة على فعل مجهود.

الشعور بانتفاخ في البطن.

الإصابة بغازات في البطن.

الإصابة بإسهال متكرر.

الإصابة بطفح جلدي.

الشعور بألم في البطن.

الإصابة بتقيؤ وغثيان متكرر.

المصادر الغذائية لحمض الفوليك

هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك ضمن عناصرها والتي يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي الخاص بك حتى تحصل على فوائد حمض الفوليك للشعر بشكل طبيعي من مصادره ومنها ما يلي:

أولا: الخضروات الورقية

الخضروات الورقية تتواجد بها نسبة عالية من حمض الفوليك ولذلك تعتبر خيار جيد للحصول على حمض الفوليك بشكل طبيعي ومن أهم هذه الخضروات الخس والسبانخ والملفوف وغيرها فكل كاس من هذه الخضروات يحتوي على 263 ميكرو جرام من الفيتامين.

ثانيا: الفواكه الحمضية

تعتبر الفواكه الحمضية من العناصر الغنية بحمض الفوليك ومنها البرتقال والليمون والفراولة وغيرها إضافة لذلك فهي تعتبر من أهم العناصر التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة التي تفيد الجسم بشكل كبير.

ثالثًا: البذور المتنوعة

تحتوي معظم البذور على حمض الفوليك بشكل كبير ضمن عناصرها ولذلك تعتبر من الخيارات الجيدة إن كنت تريد الحصول على حمض الفوليك بشكل طبيعي ومن أهم هذه الأنواع بذر الكتان والسمسم وبذر اليقطين واللوز وغيرها الكثير.

رابعًا: البقوليات

تحتوي البقول على معدلات عالية من حمض الفوليك إضافة إلى الكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم بشكل عام ومن أهمها العدس والفول فكوب واحد من أي نوع من البقول يحتوي على حوالي 358 ميكرو جرام من حمض الفوليك المناسب للحاجة اليومية للإنسان.







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