فوائد شرب الشاي الاخضر قبل النوم

الشاي الأخضر يعتبر أحد الأعشاب الرائعة ولذلك قد يتساءل البعض عن فوائد شرب الشاي الاخضر قبل النوم في التخلص من مشاكل الجسم أو تحسين الحالة الصحية لدى الإنسان بشكل عام.

فوائد شرب الشاي الاخضر قبل النوم

توجد العديد من فوائد شرب الشاي الاخضر قبل النوم فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وغيرها وسوف نوضح لكم أهم هذه الفوائد بشكل مفصل من خلال هذا المقال على موقع المواطن في الآتي:

الوقاية من أنفلونزا

الشاي الأخضر من أهم العناصر التي تساهم في التخلص من نزلات البرد وأنفلونزا فهو يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الأمراض كما أنه يحتوي على الكثير من العناصر المضادة للجراثيم.

حل مثالي لإنقاص الوزن

يعد الشاي الأخضر قبل النوم من أهم الحلول التي يمكنك الاستعانة بها في القضاء على معدل الوزن الزائد فهو يحتوي على العناصر التي تساهم في التخلص من تراكم الدهون كما أنه يعتبر من المشروبات الهامة التي تزيد من معدل حرق الدهون في الجسم بشكل عام.

يحمي من أمراض القلب

الشاي الأخضر يعد من أهم العناصر التي تساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية كما انه يعتبر من أهم العناصر التي تساعد في التخلص من ارتفاع ضغط الدم ويساعد في الوقاية من تصلب الشرايين ويحمي من إصابة الإنسان بالسكتة الدماغية.

الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

الشاي الأخضر يعتبر أحد العناصر التي تحمي الجهاز الهضمي من المشاكل التي يمكن ان تتواجد به مثل القولون العصبي بالإضافة إلى ضبط عملية الهضم لدى الإنسان.

التخلص من السموم

توجد في الشاي الأخضر الكثير من العناصر الهامة التي تساعد في تخلص الجسم من السموم الضارة التي تتواجد به مما يساعد على الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض.

يساعد على الاسترخاء

تناول الشاي الأخضر قبل النوم يساعد الإنسان على النوم بشكل مريح وبسهولة ويخلص من الشعور بالأرق فهو يعد حل مثالي جدًا للشعور باضطراب النوم لدى الكثير من الأشخاص.

الوقاية من السرطان

يوجد بالشاي الأخضر مضادات أكسدة متنوعة ومن بينها مادة البوليفينول وهي تعتبر أحد المواد التي تساهم في الوقاية من الأمراض السرطانية بشكل عام فهو أحد العناصر التي تكافح الجذور الحرة التي يمكن أن تهاجم خلايا الجسم والتي يكون لها دور في الإصابة بالسرطان.

القيمة الغذائية للشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من العناصر الغذائية الهامة فكل مائة جرام من الشاي الأخضر تحتوي على العناصر الآتية:

الماء 99.88 مليلتر.

السعرات الحرارية 0 سعرة حرارية.

البروتين 0 غرام.

الدهون 0 غرام.

الكربوهيدرات 0 غرام.

الكالسيوم 1 مليجرام.

الحديد 0 مليجرام.

المغنيسيوم 0 مليجرام.

الفسفور 26 مليجرام.

البوتاسيوم 19 مليجرام.

الصوديوم 7 مليجرام.

الزنك 0.01 مليجرام.

النحاس 0.005 مليجرام.

الكافيين 12 مليجرام.

التداخلات الدوائية للشاي الأخضر

يمكن أن يؤثر الشاي الخضر على تناول بعض الأدوية ويؤثر في مفعولها على الجسم وقد يقلل من تأثيرها على جسم الإنسان ومن بين هذه الأدوية ما يلي:

بعض المضادات الحيوية مثل السيبروفلوكساسين ومضاد التروفافلوكساسين.

أدوية الربو يمكن ان تتأثر بتناول الشاي الأخضر ومنها الميتابروترينول أو التتيريوتالين.

قد يؤثر تناول الشاي الأخضر على أدوية منع الحمل مثل دواء النوريثيستيرون أو الليفونورغيستريل.

أنواع المنشطات مثل السودوأفدرين والأفيدرين ودواء الأدينوزين.

الأدوية المُضادة للتخثّر ومنها الأسبرين والنابروكسين.

أدوية الاكتئاب ومنها الفينيلزين والترانيلسيبرومين.

الأدوية التي تنتقل في الخلايا عبر المضخات ومنها الإتوبوسيد والنادولول

الأدوية التي قد تضر الكبد ومنها الكاربامازيبين والأسيتامينوفين المعروف باسم الباراسيتامول.

أدوية السكري ومنها الغليمبريد والإنسولين وغيرها.

دواء الأمفيتامين والإفيدرين ودواء phenyl propanolamine والأدينوزين والدايبيريدامول

دواء البورتيزوميب والسيميتيدين والكلوزابين.

عقار الديسلفيرام ودواء والفلوفوكسامين.

محاذير تناول الشاي الأخضر

بالرغم من فوائد الشاي الأخضر الصحية بالنسبة للإنسان إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية التي يمكن ان تنشأ عن استعمال الشاي الأخضر لفترات طويلة ومنها الشعور بالقلق والتوتر أو العصبية لأنه يعتبر أحد المشروبات الغنية بمعدل عالي من الكافيين ويحذر تناول الشاي الأخضر لبعض المرضى ومن بينهم:

يمنع على مرضى السكري تناول الشاي الأخضر لأنه يحتوي على معدل عالي من الكافيين مما يعيق من التحكم في نسبة السكر في الدم ولذلك يجب الحذر من تناوله.

يمكن أن يؤدي تناول الشاي الأخضر بكثرة إلى مشاكل بالنسبة لمرضى القولون العصبي كما أنه قد يزيد من نوبات الإسهال لدى الشخص المصاب بالقولون.

تناول الشاي الأخضر لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات ضغط الدم لدى الأشخاص المصابون بارتفاع في ضغط الدم ولكن قد لا يظهر ذلك على بعض الأشخاص دون البعض الأخر.

من الصعب ان يسبب الشاي الخضر ردود أفعال تحسسيه لكن إذا شعرت بدوخة أو ضيق في التنفس أو الشعور بانتفاخ أو أي رد فعل تحسسي كالحكة يجب التوقف عن تناوله فورًا.

قد يؤدي الشاي الخضر إلى فقد كمية من الكالسيوم عبر البول مما يسبب مشاكل لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

تناول الشاي الخضر بنسب مركزة ولفترات طويلة يمكن أن يتسبب في مشاكل بالكبد ولكن لا يوجد دلائل كافية لإثبات مدى الضرر إلا أنه من الأفضل الابتعاد عن تناول الشاي بنسب مركزة.

ومن الجدير بالذكر أنه عند الشعور بأي مشاكل من تناول الشاي الأخضر يفضل التوقف عن تناوله فورًا ومراجعة الطبيب للاطمئنان على الحالة الصحية بشكل سليم.

شارك الخبر