فوائد شرب مغلي الحلبة على الريق

الحلبة من الأعشاب المستخدمة قديمًا في الطب البديل وأما عن فوائد شرب مغلي الحلبة على الريق فهي كثيرة جدًا كما أنه توجد بعض البلدان التي تستخدمها كتوابل للطعام.

الحلبة

الحلبة من النباتات التي تنمو في الهند وفي شمال أفريقيا وعند بدء استخدام الحلبة كانت تستخدم مثل التوابل وكانت أوراقها تستخدم في الأكل.

الحلبة تتواجد مثل الشاي أو مكملات غذائية كما أنها تتميز بأن رائحتها مشابهة رائحة القيقب.

تعرف الحلبة أنها مذاقها مر ولكن عند تسخينه أو تحميصها فان مرارتها تقل ويكون لها نكهة حلوة.

القيمة الغذائية للحلبة

كل 11 جرام من الحلبة يحتوي على:

35 سعر حراري.

72 جرام من الدهون.

5 جرام من البروتين.

99 جرام من الماء.

5 جرام من الكربوهيدرات.

7 جرام من الألياف.

34 مليجرام من الفسفور.

6 ميكروجرام من الفولات.

20 جرام من الماغنسيوم.

85 مليجرام من البوتاسيوم.

29 ملليغرام من الزنك.

7 وحدة دولية من فيتامين أ.

فوائد شرب مغلي الحلبة على الريق

الحلبة من النباتات والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الفيتامينات وتظهر قيمتها عند غلي الحلبة ومن خلال موقع المواطن نوضح فوائد شرب مغلي الحلبة على الريق ومنها ما يلي:

تساعد على اكتساب الوزن عند نقع الحلبة طوال الليل في ماء وشربها في الصباح على الريق أو مضغ بذورها فإن ذلك يساعد على فتح الشهية وبالتالي تزداد كمية الطعام التي يتناولها الشخص لذا تعتبر وصفة جيدة لمن يعانون من النحافة.

تساعد على ضبط ضغط الدم في الجسم وذلك لأنها تحتوي على عنصر البوتاسيوم ومركب يعرف باسم جلاكتومانان وبالتالي يقومان معا بضبط ضغط الدم في الجسم والتحكم فيه.

تساعد في عملية الهضم وذلك لأن الحلبة تتميز بأنها تحتوي على الألياف التي تسهل من حركة الأمعاء وبالتالي تسهل من عملية الهضم وكذلك تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والتي تقوم بالحد من حرقة المعدة.

تقليل من آلام والتهابات المفاصل وذلك لأن الحلبة بها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وتحتوي على مركب الديوثين جين التي تساعد بطريقة فعالة على تقليل الالتهابات.

تتميز الحلبة أنها توازن بين مستوى الكوليسترول الضار والنافع في الجسم حيث أنها تقلل من الكوليسترول الضار وتحافظ على الكوليسترول النافع ثابت في الجسم.

تحمي الجسم من الإصابة بالسرطان وذلك لاحتوائها على الألياف التي تقوم بالتخلص من السموم الزائدة في الجسم وخاصة في القولون وبالتالي تحافظ على الجسم.

تحمي الجسم من الإصابة بمرض السكر وذلك لأنه بذور الحلبة تحتوي على مادة جلاكتومانان وهي من مكونات الألياف التي تقوم بتقليل امتصاص السكر في الدم وحماية الجسم من الإصابة بالسكر.

الحلبة من النباتات الطبية التي تستخدم كعلاج طبيعي لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للأكسدة.

شرب ماء الحلبة على الريق لمدة 30 يوم يساعد على إذابة الحصى الموجودة في الكلية وبالتالي يمنع تكون الحصوات في الكلى.

يقلل من التوتر والاكتئاب.

تقلل من آلام وتشنجات الدورة الشهرية.

مغلي الحلبة يساعد على زيادة الحليب في ثدي الأم وذلك لاحتوائها على مادة الديوسين جين.

تعمل على تطهير الجسم من السموم وتمنع تراكم الدهون.

مغلي الحلبة يساعد على قتل البكتيريا والديدان في المعدة.

شرب مغلي الحلبة دافئا يساعد على تهدئة ألام الحلق.

فوائد الحلبة للشعر

بعد ان ذكرنا فوائد شرب مغلي الحلبة على الريق نوضح فوائد الحلبة للشعر والبشرة

تقلل من جفاف الشعر وتقصفه وذلك بإضافة ملعقة من الماء إلى ملعقتين كبيرتين من الحلبة المطحونة ووضعها على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالماء والانتظام على هذه الوصفة.

تساعد على التخلص من الرائحة الكريهة للفم.

تساعد في حماية القلب والشرايين.

تساعد في علاج التشققات الجلدية، وتعتبر كغسول للبشرة وتعمل على إزالة الرؤوس السوداء وتقلل من ظهور حب الشباب.

فوائد الحلبة مع الحليب

شرب مغلي الحلبة وإضافة قليل من اللبن إليه يساعد في الآتي:

يساعد في بناء العضلات، وتهدئه الأعصاب ويقلل من التشنجات.

تحتوي على هرمون الاستروجين والذي يزيد من الرغبة الجنسية للمرأة.

ينشط من انقباضات الرحم ويزيدها لكي تكون عمليه الولادة سهله.

يحد من الإصابة بأمراض القلب مثل الجلطة القلبية والسكتة الدماغية.

طريقة استخدام الحلبة

وبعد ذكر فوائد شرب مغلي الحلبة على الريق نوضح طريقة استخدامها

يتم غسل الحلبة جيدًا بالماء ثم يتم وضع ملعقة من بذور الحلبة مع 2 كوب من الماء ثم نضعها على النار لتغلي ثم بعد ذلك يتم تصفيتها وتحليتها بملعقة من العسل ويتم استخدام الحلبة كالآتي:

نضع ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة مع ملعقة من ماء الورد وخلطهم جيدًا يساعد في علاج الحروق.

مزيج الحلبة مع الماء يساعد في علاج الدمامل وتقرحات الفم والمعدة.

تناول سفوف الحلبة يساعد في تسهيل عملية الولادة.

تخلط الحلبة مع زيت السمسم وفصوص الثوم مع يقلل من التهابات المفاصل والروماتيزم.

شرب مغلي الحلبة يساعد على فتح الشهية وزيادة الوزن حيث قامت شركة فرنسية بإنتاج شراب بيوتريكون من الحلبة لاكتساب الوزن.

الآثار الجانبية عند شرب مغلي الحلبة

تعتبر الحلبة من المكملات الغذائية وبالتالي فإنها قد تسبب خفض مستوى السكر في الدم عند مرضى السكر.

تجعل الجسم له رائحة غريبة وكريهة.

قد يحدث لها تأثير عكسي ويحدث فقدان للشهية وبالتالي يحدث اضطرابات في الأكل يؤدي إلى نقص الوزن.

لا يجب تناول الحلبة أثناء الحمل وذلك لأنها تسبب تشوهات وعيوب خلقية للجنين.

شرب مغلي الحلبة يسبب انتفاخ، وإسهال.

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