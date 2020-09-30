فوائد فاكهة الباشن فروت

الفواكه بصفة عامة تحتوي على العديد من الفوائد أما عن فوائد فاكهة الباشن فروت فهي كثيرة جدًا بسبب تعدد العناصر التي تحتوي عليها فاكهة الباشن فروت من فيتامينات وأملاح معدنية وألياف. َ

القيمة الغذائية الباشن فروت

قبل أن نتعرف على فوائد فاكهة الباشن فروت نتعرف على القيمة الغذائية للفاكهة والتي كانت السبب في احتوائها على كل هذه الفوائد فيوجد في ثمرة الباشن فروت عناصر غذائية متكاملة ومنها الآتي:

ثمرة واحدة منها تعادل ٢٣٦جرام من الفيتامينات.

يوجد فيها كمية غذائية تعادل ١٧٢ مل لتر من الماء.

سعرتها الحرارية تعادل ٢٢٩ سعر حراري.

يوجد فيها بروتين يعادل ٥.١٩ جرام.

يوجد فيها أيضا نسبة دهون تعادل ١.٦٥جرام وهذه نسبة ضئيلة ولكن لها أهمية في الجسم.

يوجد فيها نسبة من الكربوهيدرات تعادل ٥٥.٢ جرام.

تحتوي على نسبة من الألياف الغذائية تعادل ٢٤.٥ جرام.

تحتوي أيضا على الكالسيوم ما يعادل ٢٨.٣ جرام.

تحتوي أيضا على الحديد ما يعادل ٣.٧٨ ملي جرام.

ويوجد أيضا مغنسيوم ما يقرب من ٦٨.٤ ملي جرام.

يوجد أيضا فسفور ويعادل ١٦٠ ملي جرام.

والصوديوم ما يعادل ٦٦.١ ملي جرام.

الزنك ما يعادل ٠.٢٣٦ ملي جرام.

النحاس ما يعادل ٠.٢٠٣ ملي جرام.

السيلينيوم ما يعادل ١.٤٢ ملي جرام.

فيتامين ج ٧٠.٨ ملي جرام.

فيتامين ب٢ وتسري ٠.٣٠٧ملي جرام.

فيتامين ب٣ وتساوي ٣.٥٤ ملي جرام.

فيتامين ب ٦ وتساوي ٠.٢٣٦ملي جرام.

فوائد فاكهة الباشن فروت

تحتوي فاكهة الباشن فروت على كثير من الفيتامينات والعناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم في نموه أو في مقاومة الآلام الجسم.

تحتوي على فيتامين (أ) وهذا من الفيتامينات الهامة في حماية العيون وزيادة المناعة عند الأطفال بصفة خاصة والكبير بصفة عامة.

يوجد في فاكهة الباشن فروت لب وبذور تحتوي على نسبة كبيرة من الفوائد التي تعطيها للجسم بنسبة كبيرة تقريبا 8%من الفيتامينات الموجودة.

يوجد في فاكهه الباشن فروت مواد أكسده تعمل حماية الجسم من الحرارة الداخلية تعمل بمثابة مضاد حيوي للجسم

ليس من الضروري أكل فاكهه أكل الباشن فروت كثيرة لكي لا تضر الجسم وتتسبب في إتلاف بعض خلايا الجسم لذلك يجب تناولها بكميات معقولة

فاكهة الباشن فروت تساعد على تقليل الإصابة ببعض الأمراض مثل أصابه الالتهابات الشديدة

تعمل فاكهة الباشن فروت على تنظيم دقات القلب وتقلل من أمراض القلب

اليا الباشن فروت يعتبر بمثابة مكمل غذائي الجسم لما فيه َن فيتامين ومراد أحماض ومواد أكسدة.

يوجد فيه فيتامين (ج) كأحد أنواع مضادات للأكسدة التي تحتاجه الجسم والموجود في هذه الفاكهة.

أهم دور لهذه الفاكهة هي نمو وتكوين وتقوى العضلات والغضاريف وتكوين الأوعية الدموية للجسم.

أيضًا يحتوي على مادة الكولاجين الموجود في فيتامين ج التي يعمل على الحفاظ على لون الجلد وحماية.

يحمي فيتامين ج أيضا على تقلل من الإصابة بأمراض البرد الحادة والزكام الشديد فيتامين ج بمثابة مضاد حيوي يعطى الجسم المناعة التعافي بسرعة.

تعمل فاكهة الباشن فروت على تنظيم السكر لمرضى السكر ويقلل من الحساسية الموجودة لدى الأطفال الزائد وزنها وتنظيم الأنسولين الذي يحتاجه الجسم

يحمي فاكهة الباشن فروت التلف وعدم إصابة الجسم بأمراض السرطانات

تفيد الجسم بالأسبوع وعدم الإحساس بالجوع لفترة كبيرة لذلك فهي تقلل من نسبة الكولسترول في الجسم.

تعمل فاكهة الباشن فروت على تقليل انتفاخات البطن والغازات والإمساك وكل هذه الأعراض لما فيها من الألياف غذائية هامة وهي تقليل الحموضة بالجسم ومستويات نسبة الأمونيا مما يعدنا أن نسبة وجود الميكروب يوم (Microbiota) أو ما يطلق عليه بالبكتيريا الغير ضارة في الأمعاء كما أنها تقلل الإصابة بسرطان القولون.

فاكهة الباشن فروت يوجد فيها قشره مليئة بالألياف التي تحلل وتعطينا مواد مضادة للسكري وتقليل تجمعات أو شحميات الدم ويطلق عليه (Dyslipidemia).

أكدت معظم البحوث والدراسات أن ثمرة الباشن فروت غنية وممتلئة بعنصر المغنيسيوم المسؤول في الجسم عن التوتر والقلق والخوف الشديد.

تحتوي ثمرة الباشن فروت على عنصر البوتاسيوم فهو يؤدى إلى ضعف وتقليل المشاكل التي تحدث في بعض وظائف الجسم مثل وظائف القلب أي حدث اضطراب في دقات القلب ووظائف.

لذلك يجب تناول كميه مناسبة من فاكهة الباشن فروت لتوافر عنصر البوتاسيوم بكمية مناسب لكي يقوم بوظائفه على طرق النظام الغذائي.

مميزات فاكهة الباشن فروت

بعد أن تعرفنا على فوائد فاكهة الباشن فروت نوضح من خلال موقع المواطن أهم ما تتميز به هذه الثمرة فتتميز هذه الثمرة بلونها الأصفر الذهبي وتسمى شجرة الآلام لأنه تخفف من جميع الآلام لأنه فيها كثير من المعادن والفيتامينات.

توجد هذه الثمرة في كثير من الدول منها

جزء من أمريكا الجنوبية

بعد أماكن في أستراليا.

هاواي.

ولاية كاليفورنيا.

ولاية فلوريدا.

جنوب أفريقيا.

إسرائيل.

الهند.

نيوزيلندا.

طرق تناول ثمرة الباشن فروت

بعد أن تعرفنا على فوائد فاكهة الباشن فروت وكذلك مميزاتها وأماكن تواجدها نتعرف على طرق تناولها.

هي ثمرة مليئة اللب والبذور ولكنها طعمه لاذع أو حامض ولكنها فيها فيتامينات ومعادن كثيرة فهي صالحة للطعام.

من الممكن تناول ثمرة الباشن فروت من غير اللب وهو إخراج اللي من الثمرة ونقوم بوضعها في كوب وعليها رشه سكر ويمكن تناولها لكي تطغى عن الحموضة الموجودة فيها.

ممكن تناولها عن طريق إعداد عصير الباشن فروت

هو تنظيف الثمرة وإخراج اللب منها وتقطيعها قطع وضرب في الخلاط الكهربائي وتصفيتها بالمصفاة وتصفيتها جيدا وهكذا يكون عندنا أفضل عصير باشن فروت أو عصير زهرة الآلام ومن الممكن وضعه على عصير آخر محبوب لديك.

رحيق فاكهة الباشن فروت

يوجد في قمرة الباشن فروت رحيق في الثمرة كلها بأكملها وليست موجودة في اللب فقط.

نقوم بتقطيع الثمرة بأكملها باللب والقشرة عن طريق غليها ثم بعد ذلك ضربها وتصفيتها حتى يصبح معًا خليط جاهز من الباشن فروت وتوضع عليها العسل الأبيض أو السكر على حسب الطلب.

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