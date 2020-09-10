فيتامين د يقلل من احتمالية دخول المريض للعناية المركزة

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

كشف الدكتور حسين الهمل، استشاري العظام، عن دراسة إسبانية أكدت أن هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن يستفيد منها الجهاز المناعي لدى مرضى فيروس كورونا المستجد من فيتامين د.

وقال الدكتور الهمل في تغريدة له عبر حسابه في موقع تويتر: إن هناك تجارب تثبت فعالية فيتامين “د” على مرضى فيروس كورونا، حيث قامت جامعة قرطبة الإسبانية بعمل دراسة على 76 مريض تم تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى (50 مريضًا تم إعطاؤهم أفضل علاج متوفر بالإضافة إلى فيتامين “د”) والمجموعة الثانية، (26 مريضًا تم إعطاؤهم أفضل علاج متوفر دون فيتامين “د”).

وأوضح أن النتائج أشارت إلى أن فيتامين “د” ساهم في التخفيف من خطورة المرض على الخمسين شخص من المجموعة الأولى الذين تم إضافة فيتامين “د” للعلاج، وشخص واحد فقط تم إدخاله إلى العناية المركزة بواقع 2%، وجميع المرضى تم شفاؤهم تمامًا بما فيهم المرضى المتواجدين في العناية المركزة.

أما الـ26 شخصًا من المجموعة الثانية الذين تم علاجهم بدون فيتامين “د” 13 مريضًا تم إدخاله العناية المركزة بواقع 50% وجميع المرضى تم شفاؤهم واثنان منهم توفوا.

وتابع الدكتور الهمل، بأن ملخص الدراسة يُشير بأن العلاج بدون فيتامين “د” فإن احتمالية دخول المريض إلى العناية المركزة عند إصابته بفيروس كورونا هي 50%، وإذا تم استخدام فيتامين “د” مع العلاج فإن احتمالية دخول المريض إلى العناية المركزة هي 2%.

وأشار الدكتور بأن عدد المشاركين في هذه التجربة صغير لكن الفرق بين المجموعتين ملحوظ ولم يكُن محط صدفة، وهذا يعطيها نوعًا من اليقين العالي جدًّا.







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