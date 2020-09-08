فيديو.. أخطر 10 صواريخ باليستية في العالم

المواطن - متابعة

تعد الصواريخ العابرة للقارات من أخطر الصواريخ الباليستية في العالم، ولا تمتلكها إلا دول قليلة تمكنها من ضرب أي مكان على سطح الأرض من البر والبحر، وتمتلك روسيا أخطر 3 منها.



وأوضح تقرير قناة الغد أن الصواريخ الباليستية تتخذ مسارًا على شكل قوس يبدأ من نقطة الانطلاق وصولًا إلى الهدف عائدًا من الغلاف الجوي إلى الأرض.

وأضاف التقرير أن موقع “ميليتري توداي” الأمريكي أورد أخطر 10 صواريخ باليستية في العالم، من بينها الصاروخ الروسي “آر- 36 إم 2” ويحمل رأسًا نوويًّا واحدًا، والصاروخ الترايدنت وتستخدمه أمريكا وبريطانيا ويحمل 8 رؤوس نووية، والصاروخ “آ رإس-24” حيث يتجاوز مداه 10 آلاف كم، والصاروخ منتمان الأمريكي يصل مداه إلى 13 ألف كم، والصاروخ “آر-29 آر إم يو 2” حيث يعد أحدث الصواريخ الروسية ويعمل بالوقود السائل.

وتابع التقرير: “رغم تفاوت الصواريخ الباليستية في خطورتها وفقًا لدقة إصابة الهدف وحجم حمولتها النووية ومداها، إلا أنها جميعًا تشترك في صفة واحدة وهي أنها أسلحة دمار شامل يمكنها إزالة دول بأكملها إذا تعرضت لهجوم واسع بعشرات الرؤوس النووية التي تحملها تلك الصواريخ”.

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