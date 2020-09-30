فيديو .. أمير الكويت يتقدم المصلين على جثمان الشيخ صباح الأحمد

المواطن - الرياض

تقدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المصلين على جثمان أخيه الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح في مسجد بلال بن رباح في العاصمة الكويتية.

وكان جثمان الفقيد الراحل وصل على متن الطائرة إلى الكويت وكان أمير البلاد على رأس مستقبلي جثمان الشيخ صباح الأحمد وتلقى التعازي في وفاته.

مراسم دفن أمير الكويت الراحل

وكان وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي الجراح، أعلن أن مراسم دفن جثمان فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقتصرة على الأقرباء فقط؛ امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.

صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد

وعممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت على جميع مساجد الدولة بإقامة صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحددت الوزارة اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب كوقت لأداء صلاة الغائب.

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