فيديو.. أمير الكويت يتقدم مستقبلي جثمان الشيخ صباح الأحمد

المواطن - الرياض

تقدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح مستقبلي جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي وافته المنية يوم أمس في الولايات المتحدة.

وكانت الطائرة التي تحمل جثمان الأمير الراحل قد وصلت إلى أرض الكويت قبل قليل، فيما قدم العديد من أقرباء الأمير الراحل العزاء في وفاة فقيد الوطن.

وتم نقل جثمان الفقيد الراحل إلى مسجد بلال بن رباح لأداء صلاة الميت عليه.

مراسم دفن الشيخ صباح الأحمد

وكان وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي الجراح، أعلن أن مراسم دفن جثمان فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقتصرة على الأقرباء فقط؛ امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.

نقل جثمان #الشيخ_صباح إلى مسجد بلال بن رباح لأداء صلاة الجنازة #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/wMw9yzKwTY — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) September 30, 2020

وقال الشيخ الجراح: إن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد، ويعلن أن الحضور في مراسم دفن جثمانه الطاهر الثرى سيقتصر على أقرباء الشيخ صباح الأحمد فقط.

إغلاق جزئي لبعض الطرق

وكانت وزارة الداخلية في الكويت أعلنت اليوم أنه سوف يتم إغلاق جزئي لبعض الطرق في العاصمة الكويتية؛ وذلك لنقل جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الساعة 2 ظهرًا.

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