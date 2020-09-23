فيديو.. إخلاء برج إيفل بسبب تهديد بوجود قنبلة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت أنباء عاجلة بقيام الشرطة الفرنسية بإخلاء معلم فرنسا السياحي الشهير، برج إيفل، بعد تهديد بوجود قنبلة، وطوق أفراد الأمن المكان منذ قليل بينما تدخلت الفرق المختصة للبحث عن القنبلة المزعومة وإبطالها إذا وجدت.

Les abords de la Tour Eiffel sont bouclés par la police. Il y a une alerte à la bombe. La circulation est déviée Quai Branly. – @BFMParis pic.twitter.com/WZnWytKk0f — Barthelemy Bolo (@B2Bolo) September 23, 2020

وجاء ذلك بعد أن اتصل شخص بالضباط للإبلاغ عن وضع متفجرات هناك، بحسب وسائل إعلام فرنسية، وقد تم إغلاق الطرق المؤدية إلى البرج، وطُلب من الناس تجنب المنطقة.

برج إيفل

ويُذكر أن برج إيفل هو برج حديدي يبلغ ارتفاعه 324 مترًا، شيده غوستاف إيفل ومعاونوه بمناسبة المعرض الدولي لباريس عام 1887، واكتمل بناؤه في عامين وشهرين و5 أيام.

وأصبح البرج معلمًا للعاصمة الفرنسية والرمز السياحي الأول فيها، ويمثل تاسع موقع فرنسي الأكثر زيارة في 2006، وهو أيضًا أول معلم من حيث عدد الزوار حيث يبلغ عدد زواره 7 ملايين زائر سنويًا، ويُستخدم اليوم في بث برامج الراديو والتلفاز.

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