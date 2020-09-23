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فيديو.. إخلاء برج إيفل بسبب تهديد بوجود قنبلة
طوقت الشرطة المسلحة المكان 

فيديو.. إخلاء برج إيفل بسبب تهديد بوجود قنبلة

2020/09/23
الساعة 2:27 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو.. إخلاء برج إيفل بسبب تهديد بوجود قنبلة
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت أنباء عاجلة بقيام الشرطة الفرنسية بإخلاء معلم فرنسا السياحي الشهير، برج إيفل، بعد تهديد بوجود قنبلة، وطوق أفراد الأمن المكان منذ قليل بينما تدخلت الفرق المختصة للبحث عن القنبلة المزعومة وإبطالها إذا وجدت. 

وجاء ذلك بعد أن اتصل شخص بالضباط للإبلاغ عن وضع متفجرات هناك، بحسب وسائل إعلام فرنسية، وقد تم إغلاق الطرق المؤدية إلى البرج، وطُلب من الناس تجنب المنطقة.

فيديو.. إخلاء برج إيفل بسبب تهديد بوجود قنبلة

برج إيفل

ويُذكر أن برج إيفل هو برج حديدي يبلغ ارتفاعه 324 مترًا، شيده غوستاف إيفل ومعاونوه بمناسبة المعرض الدولي لباريس عام 1887، واكتمل بناؤه في عامين وشهرين و5 أيام.

وأصبح البرج معلمًا للعاصمة الفرنسية والرمز السياحي الأول فيها، ويمثل تاسع موقع فرنسي الأكثر زيارة في 2006، وهو أيضًا أول معلم من حيث عدد الزوار حيث يبلغ عدد زواره 7 ملايين زائر سنويًا، ويُستخدم اليوم في بث برامج الراديو والتلفاز.


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