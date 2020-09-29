فيديو.. إهدار 184 كجم من الطعام سنوياً على مستوى الفرد في المملكة

المواطن - الرياض

كشف تقرير من هيئة الغذاء والدواء، بأن حصة كبيرة من طعام الإنسان اليومي تُهدر سنويًا، حيث بلغت نسبة الإهدار العالمي ثلث ما ينتجه الإنسان.

حصة كبيرة من طعام الإنسان اليومي تُهدر سنويًا، الاستهلاك الواعي للموارد يقلل من الهدر الغذائي ويساهم في حفظها.#اليوم_الدولي_للتوعية_بالفاقد_والمهدر_من_الأغذية#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/O0zVLiriYg — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 29, 2020

وأوضحت الهيئة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن نسبة إهدار الفاكهة والخضراوات بلغت 45% سنوياً، والحبوب 30% واللحوم 20% ومنتجات الألبان 20% وفي المملكة يهدر الفرد ما يقارب من 184 كيلوجراماً سنوياً.

ونصحت الهيئة بالطريقة الأفضل لتقليل المهدر من الطعام من خلال 8 خطوات، أولها كتابة قائمة تسوق محددة للمشتروات المطلوبة، دون زيادة عليها، والابتعاد عن عروض التخفيضات التي تجعل الفرد يشتري ما لا يحتاجه، وتجنب الشراء الزائد.

وشددت الهيئة على أهمية أن يتحقق الفرد من تاريخ الانتهاء والصلاحية ويستخدم الأقدم فالأحدث، والاحتفاظ بالأطعمة في علب محكمة الغلق، وتستخدم كوجبات خفيفة خلال اليوم، يفضل تقطيع الخضراوات وتخزينها بأكياس والاحتفاظ بها في حالة تجميد لـ 6 أشهر، وتحضير عصائر مشكلة من الفواكه التي قاربت من النضج، وآخر النصائح ما يتعلق بالخبز حيث يتم تجميده لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ثم تحميصه وإضافته للشوربة والسلطات.

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