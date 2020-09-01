فيديو.. ارتفاع السجلات التجارية النسائية 49 % رغم التحذيرات من التستر

المواطن - الرياض
تستخدم السجلات التجارية النسائية في عمليات التستر التجاري على نطاق واسع؛ بسبب ضعف الوعي بالأنظمة التي تجرم التستر بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة للتوعية بالتستر والتحذير منه.
فيديو | ارتفاع عدد السجلات التجارية النسائية رغم تحذيرات من استغلالها في التستر #الإخبارية pic.twitter.com/hd5x9fsQy5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 1, 2020
عدد السجلات التجارية النسائية:
وبحسب بيانات وزارة التجارة ارتفعت السجلات النسائية الصادرة بنهاية العامة الماضي بنسبة 49%؛ ليترفع بذلك إجمالي عدد السجلات النسائية إلى أكثر من 336 ألف سجل.
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