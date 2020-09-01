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فيديو.. ارتفاع السجلات التجارية النسائية 49 % رغم التحذيرات من التستر

فيديو.. ارتفاع السجلات التجارية النسائية 49 % رغم التحذيرات من التستر

2020/09/01
الساعة 7:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. ارتفاع السجلات التجارية النسائية 49 % رغم التحذيرات من التستر
المواطن - الرياض

تستخدم السجلات التجارية النسائية في عمليات التستر التجاري على نطاق واسع؛ بسبب ضعف الوعي بالأنظمة التي تجرم التستر بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة للتوعية بالتستر والتحذير منه.

عدد السجلات التجارية النسائية:

وبحسب بيانات وزارة التجارة ارتفعت السجلات النسائية الصادرة بنهاية العامة الماضي بنسبة 49%؛ ليترفع بذلك إجمالي عدد السجلات النسائية إلى أكثر من 336 ألف سجل.



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