فيديو.. اكتشاف جرذ عملاق وعند فحصه كانت المفاجأة

المواطن - متابعة

كشف فريق تنظيف في العاصمة المكسيكية جرذًا عملاقًا بحجم سيارة صغيرة، داخل نظام الصرف الصحي في المدينة، لتكتشف لاحقًا أنه مجسم مخيف استخدم في حفلات “الهالوين”.

Horrifying ‘giant rat’ discovered as it washes out of a sewer in Mexico City.. but not all is as it first seems… pic.twitter.com/BComAhZti7

— Jam Press (@jampressltd) September 22, 2020