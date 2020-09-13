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فيديو.. الأمن البيئي: الاحتطاب جريمة وسنلاحق كل مخالف

فيديو.. الأمن البيئي: الاحتطاب جريمة وسنلاحق كل مخالف

2020/09/13
الساعة 8:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. الأمن البيئي: الاحتطاب جريمة وسنلاحق كل مخالف
المواطن - الرياض

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الاحتطاب جريمة وأن العقوبات ستلاحق كل محتطب مخالف.

ونشر الأمن البيئي، عبر “تويتر” مقطع فيديو أوضح من خلاله، أن عملية الاحتطاب الجائر تساهم في التصحر، وأنها قد تمكنت خلال الفترة الماضية من القبض على عدد من الذين ينفذون عمليات احتطاب جائر وتعدي على البيئة الطبيعية للمملكة.

وكانت وزارة البيئة قد حذرت في تصريحات سابقة الجميع من أن منع الاحتطاب ما زال قائماً بناء على نظام المراعي والغابات، الذي يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، موضحا أن الوزارة لا تدخر جهدًا لمحاربة هذه الظاهرة.

وبينت أن منع الاحتطاب ورصد المخالفين يتم بمشاركة عديد من الجهات الحكومية والأهلية، وعلى رأس الجهات الحكومية وزارة الداخلية ممثلة بالإمارات والمحافظات والمراكز في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وأمن الطرق والشرط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة والمواطنين من خلال الإبلاغ عن المخالفات.



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