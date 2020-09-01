فيديو.. البشير للقاضي: أنا رئيس دولة سابق أسكن سجن كوبر

المواطن - متابعة

بدأت في السودان اليوم محاكمة الرئيس السابق عمر البشير بتهمة تنفيذ الانقلاب العسكري الذي استولى فيه على السلطة عام 1989.

القاضي : الاسم ؟

المتهم : عمر حسن أحمد البشير

القاضي : السكن ؟

المتهم : سجن كوبر

القاضي : المهنة ؟

المتهم : رئيس جمهورية سابقاً القاضي : الاسم ؟

المتهم : علي الحاج

القاضي : السكن ؟

المتهم : الفردوس

القاضي : الجنسية ؟

المتهم : الماني من أصول سودانية pic.twitter.com/Johv7NxsNm — Wli (@wmuhaker) September 1, 2020

البشير يعرف القاضي بنفسه:

وبدا البشير، الذي قدم نفسه بعبارة رئيس جمهورية سابق، في حالة جيدة وراء قضبان قفص معدني في قاعة المحكمة مرتديًا ملابس السجن البيضاء وعلى وجهه كمامة أنزلها للتعريف بنفسه.

وفي مقطع مصور بثه التلفزيون السوداني الرسمي قال البشير البالغ من العمر 76 عامًا: إنه محتجز في سجن كوبر بالخرطوم.

وظهر بعض معاوني البشير السابقين إلى جانبه في المحاكمة التي كانت قد تأجلت بسبب الازدحام الشديد عند موعد بدئها الذي كان مقررًا الشهر الماضي.

قمع الاحتجاجات الشعبية:

وعُقدت جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء غداة توقيع القيادة الانتقالية في السودان اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة التي كانت تحارب جيش البشير والميليشيات المتحالفة معه في دارفور.

ويواجه الرئيس السابق محاكمة أخرى لدوره المزعوم في قمع الاحتجاجات على حكمه. وفي ديسمبر الماضي صدر عليه حكم بالسجن عامين في قضية أخرى بتهم فساد.

علاوة على ذلك فإن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

يذكر أن ضباط الجيش أطاحوا بالبشير في إبريل 2019 بعد احتجاجات في الشوارع على مدى أشهر، قبل التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش وجماعات مدنية.







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