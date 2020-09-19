فيديو.. التحالف يستهدف مواقع الميليشيا الحوثية في الجوف ومأرب

المواطن - الرياض
نفذ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، ضربات جوية استهدفت مواقع وعناصر الميليشيا الحوثية في محافظة الجوف ومأرب.
واستهدف طيران التحالف العربي بدقة تجمعات وعناصر للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في الجوف ومأرب.
يأتي ذلك وسط تقدم من قوات الجيش الوطني اليمني، مدعومًا برجال المقاومة بمختلف الجبهات، وانهيار في صفوف الحوثيين.
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