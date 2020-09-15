فيديو.. التعليم توضح أهداف ومزايا خدمة مؤهل

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة التعليم خدمة مؤهل، وهي خدمة إلكترونية، تقدمها الوزارة عن طريق إجراءات مؤتمنة من خلال منظومة الجامعة.

وقال المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري بأن الوزارة تهدف من خلال إطلاق هذه الخدمة هو الاطلاع إلكترونيًا على المؤهلات التعليمية، التي يتم الحصول عليها سواء من داخل أو خارج المملكة، وتمكّن المستخدم من رفع طلبات تعديل على بيانات مؤهل معين، أو إضافة مؤهل قد لا يكون موجودًا على المنصة، وتقدم تمكينًا للجهات ذات العلاقة للاستفادة من النظام والتحقق من المؤهلات الخاصة بالخريجين، والتأكد من صحة البيانات.

وتابع الأحمري بأن الجهات المرتبطة بهذه الخدمة 28 جامعة حكومية + 33 جامعة أهلية و5 مؤسسات للتعليم الحكومي، حيث تقدم الخدمة مزايا عدة منها التأكد من البيانات وتدقيقها وجمعها في مكان واحد.

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