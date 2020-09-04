فيديو .. الحكم يلغي هدفًا لـ الهلال ضد الوحدة

المواطن - محمد سمعه

ألغى الحكم البرتغالي فيكتور فيريرا هدفًا أحرزه اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لـ الهلال ضد الوحدة، وذلك خلال المباراة المُقامة حاليًّا ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب إلغاء هدف الهلال:

وكان اللاعب كويلار سجل الهدف لأزرق العاصمة في الدقيقة الستين، لكن الحكم ألغاه بسب تسلل اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي تدخل في الكرة وحرم اللاعب كويلار من إحراز ثالث الأهداف لأزرق العاصمة ضد الوحدة.

ونجح فريق أزرق العاصمة في تحقيق رقم قياسي، بعدما سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الأول للأزرق في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وذكر الحساب الرسمي لـ”الدوري السعودي” في “تويتر” أن الهدف الذي أحرزه الفرنسي بافيتيمبي غوميز لأزرق العاصمة في شباك الوحدة، جعل الفريق العاصمي الأكثر تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بـ تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بواقع 70 هدفًا لـ بطل آسيا.

وكان غوميز سجل الهدف الأول للأزرق بالدقيقة السادسة عشرة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب ياسر الشهراني.

تشكيلة الزعيم للمباراة: وجاءت تشكيلة الهلال لـ المباراة مكونة من: “محمد الواكد، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، مدالله العليان، جوستافو كويلار، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أندري كاريلو، بافيتيمبي غوميز”. أما القائمة الاحتياطية لـ الأزرق فجاءت مكونة من: “محمد البريك، عبدالله المعيوف، أمير كردي، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، هتان باهبري، نواف العابد، حمد العبدان، صالح الشهري”.

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