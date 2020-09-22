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فيديو.. الدعاء الذي أكثر منه الرسول طوال حياته

فيديو.. الدعاء الذي أكثر منه الرسول طوال حياته

2020/09/22
الساعة 10:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. الدعاء الذي أكثر منه الرسول طوال حياته
المواطن - الرياض

كشف الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن الدعاء الذي يجمع خيري الدنيا والآخرة، وكان النبي ﷺ يكثر من الدعاء به.

وقال الشيخ المصلح، إنه جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أكثر ما كان يقوله النبي ﷺ في دعائه (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) سواء في الصلاة أو في غيرها.


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