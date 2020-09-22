فيديو.. الدعاء الذي أكثر منه الرسول طوال حياته

المواطن - الرياض
كشف الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن الدعاء الذي يجمع خيري الدنيا والآخرة، وكان النبي ﷺ يكثر من الدعاء به.
تعرف على الدعاء الذي كان يكثر النبي صل ىالله عليه وسلم أن يسأل الله به#خالد_المصلح #دروس_المصلح #برامج_المصلح #يوم_الجمعة #خطب_المصلح #فتاوى_المصلح @Dr_almosleh pic.twitter.com/oLiXMjd8wx
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) September 21, 2020
وقال الشيخ المصلح، إنه جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أكثر ما كان يقوله النبي ﷺ في دعائه (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) سواء في الصلاة أو في غيرها.
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