فيديو.. الرياض تتوشح الأخضر في اليوم الوطني ومبانيها تشارك في الاحتفال

المواطن- هاشم القرني- الرياض

اكتست طرقات مدينة الرياض باللون الأخضر والأعلام الخفاقة على مبانيها وأبراجها احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ90.



ورصدت “المواطن” شوارع الرياض التي تزينت بالأعلام الخضراء فيما حرصت مبانيها الشهيرة والمعالم المعروفة بوضع الإضاءة الخضراء المميزة لعلم المملكة، احتفالًا باليوم الوطني.

وشهدت سماء الرياض، أمس الثلاثاء، عروضًا بالطائرات بمناسبة اليوم الوطني الـ90، حيث رسمت الطائرات علم المملكة في سماء منطقة البوليفارد.

ورصدت “المواطن” لقطات للعروض الجوية المميزة اليوم في بوليفارد الرياض، وذلك قبل يوم واحد من الاحتفال الرسمي بـ اليوم الوطني الـ90 الذي يأتي تحت شعار “همة حتى القمة”.

ومن المقرر أن يشهد هذا العام في ذكرى الاحتفال بـ اليوم الوطني فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

كما تستعد الهيئة العامة للترفيه لإطلاق عدد من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني الـ90 على الإطلاق.

شارك الخبر