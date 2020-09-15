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فيديو.. الزعاق: 26 يوماً ويدخل ألطف وأروع موسم في السنة

فيديو.. الزعاق: 26 يوماً ويدخل ألطف وأروع موسم في السنة

2020/09/15
الساعة 1:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. الزعاق: 26 يوماً ويدخل ألطف وأروع موسم في السنة
المواطن - الرياض

توقع د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن ينتهي فصل الصيف بعد 26 يوماً تقريباً.

وقال الزعاق، اليوم انتصاف سهيل وأهم علاماته :

1-كثرة الحليب بالمواشي

2-كثرة سحب وسوم الوسم

3-بداية التأثير الحقيقي للوسم أي أن (المطر في هذا الوقت ينبت ما ينبته الوسم)

وأضاف أن انتصاف موسم سهيل يعني دخول موسم اصفري، ولم يتبق سوى 12 يوماً ويتساوى طول الليل والنهار وهو موعد انكماش الحرارة النهارية والرطوبة على السواحل.

وختم الزعاق بقوله “بقي علينا 26 يوماً ويدخل علينا ألطف وأنعم وأروع موسم في السنة المسمى موسم الوسم، ومع دخول موسم الوسم ينعزل الصيف”.

 



1 تعليق
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عيسى
10 ساعة

الخيرعندلله

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