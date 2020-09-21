فيديو.. السفير الصيني وزوجته يتوشحان الأخضر : فرحنا واحد وصداقتنا ممتدة

المواطن - الرياض

هنأ السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، قيادة السعودية والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 وذلك على طريقته الخاصة.

وقام السفير الصيني بتغيير صورة المعرف الخاص به عبر تويتر بصورة له هو وزوجته يتوشحان الأخضر ومقطع فيديو عن تاريخ المملكة ومستقبلها تحت شعار همة تحت القمة وعلق عليه بالقول : فرحنا واحد وصداقتنا ممتدة.

وظهر الدبلوماسي الصيني وهو يضع وشاحًا عليه شعار رؤية 2030 وكتب عليه ” الوطن في قلوبنا”.

وكان تشن وي تشينغ عبر قبل عدة أشهر عن امتنانه وتقديره للمساعدات العاجلة التي أرسلتها المملكة إلى بلاده في بداية انتشار جائحة كورونا في الصين.

وقال في حينه إن المشاعر الصينية تجاه المملكة تؤكد أن السعودية هي شريك استراتيجي يمكن الاعتماد عليه وهو نفس الأمر بالنسبة للسعودية.

وتابع السفير الصيني أن السعودية هي الشريك الذي يمكن الاعتماد عليه مشيرًا إلى التعاون في جميع المجالات بين البلدين.

ولفت إلى أن المساعدات الأخيرة ستؤسس لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين الشعبين.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة وقع في فبراير الماضي ستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين.

وتشمل مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة توفير أجهزة الأشعة الصوتية، والتنفس الصناعي، وصدمات القلب، ومراقبة المريض، ومضخات الحقن الوريدية، ومضخات المحاليل الوريدية، وأجهزة الغسيل الكلوي، حيث يبلغ مجموع تلك الأجهزة 1159 جهازًا طبيًا، إضافة إلى كميات كبيرة من الألبسة العازلة والأغطية والكمامات N95.

شارك الخبر