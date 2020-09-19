فيديو.. العثور على 3 أشخاص مفقودين في جبال ضبيا 

المواطن - المدينة المنورة

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الفرع بمشاركة فريق غوث التطوعي على ثلاثة أشخاص مفقودين في منطقة “ضبيا” الواقعة على طريق حجر.

وعثرت جهات الأمن، على شخصين من قبل الدفاع المدني، وبعد عمليات لبحث المستمرة عثر فريق غوث التطوعي على الشخص الثالث في منطقة جبلية، وتم نقله لمستشفى وادي الفرع؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

وبينت شرطة محافظة وادي الفرع بأنه وردهم بلاغ من الدفاع المدني بمحافظة وادي الفرع عن وجود ثلاثة أشخاص تائهين في منطقة تسمى (ضبيا) الواقعة على طريق حجر، وبالانتقال من قبل الدفاع المدني عثر على شخصين من قبل الجهات الأمنية بالمحافظة.

وتم التواصل مع فريق غوث للمشاركة في عمليات البحث في المنطقة الجبلية الوعرة؛ وذلك لصعوبة الوصول إليها وتم العثور على الشخص الثالث حيًّا، وتم نقله لمستشفى وادي الفرع.

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