فيديو.. الفرق بين كميات السكر في المنتجات الغذائية

أوضحت هيئة الغذاء والدواء الفرق بين كميات السكر “قليل السكر، وسكر أقل، وخالٍ من السكر، وبدون سكر مضاف”، المدونة على عبوات المشروبات والأغذية في المتاجر.
تعرّف على الفرق بين عبارة "قليل السكر" و"سكر أقل" على بطاقات المنتجات الغذائية.#الغذاء_والدواء#دقيقة_غذاء pic.twitter.com/WRteaOZNjC
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 17, 2020
وقالت الهيئة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، إن قليل السكر تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن 5 جرامات لكل 100 جرام في الأغذية الصلبة و2.5 ملي جرام لكل 100 ملي جرام في الأغذية السائلة.
بينما تعني “سكر أقل أن المنتج قليل السكر، لكنه أقل بنسبة 30 % عن محتواه في منتج مشابه، خالٍ من السكر تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن نصف جرام لكل مائة جرام في الأغذية الصلبة ونصف ملي جرام لكل مائة ملي جرام في الأغذية السائلة”.
وتابعت هيئة الغذاء والدواء أن عبارة بدون سكر مضاف تعني أنه لم تتم إضافة سكر للمنتج الغذائي، ولكنه قد يحتوي بطبيعته على السكر.