فيديو.. الفريق العمرو يقف ميدانيًّا على عمليات إخماد حريق جبل عمد

المواطن - مكة المكرمة

وقف مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، ميدانيًّا على عمليات وخطط الدفاع المدني والجهود التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بمحافظة ميسان بالطائف.

معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو ، يقف ميدانيا على عمليات وخطط الدفاع المدني و الجهود التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بمحافظة ميسان بالطائف. pic.twitter.com/RMrU8ora0u — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 19, 2020

ونقل مدير عام الدفاع المدني شكر سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لجميع الجهات المشاركة في إطفاء الحريق وتثمين سموه للجهود المبذولة.

أكد مدير الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو السيطرة بشكل كامل على حريق جبل عمد المشتعل منذ أكثر من يومين باستثناء بؤر بسيطة.

وكانت فرق الدفاع المدني بمساندة طيران الأمن استنفرت لإخماد الحريق الذي نشب في منطقة وعرة التضاريس وكثيفة الأشجار؛ ما زاد من صعوبة عملية السيطرة على الحريق.

وقال الفريق العمرو في مداخلة مع قناة الإخبارية: إن الدفاع المدني السعودي لديه كافة الإمكانيات، وقد تم تشكيل فريق عمل متكامل للعمل مع الجهات الأخرى للكشف عن أسباب الحريق.

وأضاف الفريق العمرو أن السبب الأول هو الإهمال الذي قد يحدث من بعض المتنزهين الذين يتركون الفحم المشتعل أو النيران بعد الشواء في المناطق الجبلية مع انتشار الرياح ما يسبب حرائق هائلة.

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