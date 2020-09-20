فيديو.. الفيصل : الشاب السعودي يتمتع بأفكار جديدة ‏تنقل البلاد لمصاف الدول المتقدمة

المواطن - الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أن الشباب السعودي يتمتع برؤية جديدة ويطرح أفكارًا وموضوعات جديدة في مختلف الجوانب التقنية والعلمية والثقافية، مثمنًا الجهد الكبير الذي يبذله المواطن في سبيل تطوير نفسه وبلاده ونقلها إلى مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة عالميًا.

الشاب السعودي يتمتع بروية وأفكار جديدة

وقال الفيصل خلال افتتاحه اليوم حلقة نقاش “صناعة المبادرات الرقمية” لملتقى مكة الثقافي لهذا العام 1442هـ تحت شعار “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي” التي انطلقت في فندق الانتركونتننتال بجدة: ‏الشاب السعودي يتمتع بروية وأفكار جديدة، وإذا استمر على هذا النهج ‏سينقل بلاده في مصاف الدول المتقدمة”.

التحول التقني ليس شيئًا مستحيلًا

وأضاف سموه أن “التحول التقني ليس شيئًا مستحيلًا بل هو علم من العلوم ونستطيع أن نتفوق كذلك في هذا العلم ونكون من المنتجين للأفكار الجديدة محليًا وعالميًا.

وأكد الأمير خالد الفيصل أن حلقات النقاش ستكون لها نتائج مثمرة -بإذن الله- وتعود بالنفع على الحاج والمعتمر والمواطن والمقيم، مجددًا سموه التأكيد على أن المهمة الأولى في هذه المنطقة خدمة الحاج والمعتمر مع خدمة الإنسان في المنطقة.

التكامل المعلوماتي بين القطاعات

وأشاد سمو أمير منطقة مكة المكرمة بتفاعل الوزارات والجهات الحكومية والأهلية مع فعاليات ملتقى مكة الثقافي، والروح العالية وحرص مشاركة المجتمعين في المسارات الستة : الصحة، والتعليم، والحج والعمرة، والخدمات، والقيم والأخلاق، والثقافة والإعلام.

من جانبه عدّ معالي نائب وزير الحج الدكتور عبد الفتاح مشاط الموسم الخامس للملتقى نموذجا نوعيا يتحدث عن كيفية استخدام التقنيات الحديثة في جميع الأعمال، مشيرًا إلى أن الملتقى يركز بشكل كبير جدًا على كيفية إيجاد مبادرات نوعية.

وأبان الدكتور مشاط أن المشاركين في حلقة النقاش اجتمعوا لإيجاد مبادرات أهمها التكامل المعلوماتي بين جمع هذه القطاعات، مؤكدًا السعي نحو الخروج بنموذج موحد لقاعدة بيانات بين جميع هذه الجهات التي تخدم ضيوف الرحمن، وجمعها في قالب بيانات موحد تعتمد بشمل كبير جدًا على تكامل البيانات والمعلومات بينهم، مما يسهم في تقديم الخدمة بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن عام 1440 شهد نقلة نوعية جدًا عندما تكاملت المعلومات بين القطاعات الأمنية مع وزارة الحج والعمرة.

فرص مميزة

من جهته أوضح مشرف مجتمع جوجل للمطورين في المملكة عبدالعزيز الحمادي أن ما نوقش في الحلقة من فرص متميزة في مجال التحول الرقمي والتقنيات الناشئة يصبّ في كيفية جعل مكة مدينة ذكية، مبينًا أن مجتمع “جوجل السعودي” -أحد المجتمعات الرسمية لشركة جوجل- مختص بتطوير المطورين والمبرمجين على مستوى المملكة، مشيرا إلى أنه تم تدريب أكثر من ألف شخص على مستوى المملكة، ويندرج تحته عدد من المبادرات في المجتمعات مثل مجتمع نساء رائدات في التقني.

ولفت النظر إلى أن مجتمع “جوجل السعودية” يعمل بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في مبادرة العطاء الرقمي، ويهدف إلى تكوين بيئة تحب التطوير والتوجه التقني وتطبيق أفضل ممارسات التقنية عن طريق تقديم برامج مجانية بشكل كامل للمجتمع.

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