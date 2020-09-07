فيديو.. اللاحم : قاضي قضية خاشقجي اعتمد مبدأ تشديد العقوبة

المواطن - الرياض

أكد المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم أن الأحكام الصادرة بقضية المواطن جمال خاشقجي تصنف على أنها مشددة حيث اعتمد القاضي على مبدأ تشديد العقوبة نظرًا لخطورة هذه الجريمة.

المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم: الأحكام الصادرة بقضية #خاشقجي تصنف مشددة#العربية pic.twitter.com/3cA1111T2E — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) September 7, 2020

وقال اللاحم في مداخلة مع قناة العربية إن هذه الأحكام تؤكد ما تردده القيادة دومًا من أنه لا أحد فوق القانون، وأنه لن ينجو أحد من العقاب مهما كان.

أحكام قضية خاشقجي

وكان المتحدث الرسمي للنيابة العامة أعلن اليوم صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكامًا بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقًا للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبيّن المتحدث أن هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدانٍ من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن ٢٠ عامًا على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم.

أحكام نهائية واجبة النفاذ

وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقًا للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبيّن المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقًا للمادتين (٢٢ ، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية.







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