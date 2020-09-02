فيديو.. النائب العام: سنقف بحزم لكل من يتعدى أو يُسيء للمعلم

المواطن - الرياض
جدد النائب العام الشيخ سعود المعجب التأكيد على وقوف النيابة العامة بحزم وقوة في وجه كل من يعتدي أو يسيء إلى المعلمين والمعلمات.
النائب العام يُعلن رسمياً: سنقف بحزم لكل من يتعدى أو يُسئ للمعلمين والمعلمات.#النيابة_العامة #وزارة_التعليم pic.twitter.com/AwoiuHcW9y
— عماد الشريف (@3madAlshareef) September 2, 2020
وأضاف النائب العام أن المعلمين يحملون مسؤولية عظيمة لتربية الأجيال المستقبلية وبما يخدم مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستقف بحزم وقوة ضد كل من يتعدى على حقوق المجتمع أو يسيء لأفراده وبالأخص المعلمين والمعلمين.
ذات صلة :
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments