فيديو.. النائب العام: سنقف بحزم لكل من يتعدى أو يُسيء للمعلم

المواطن - الرياض

جدد النائب العام الشيخ سعود المعجب التأكيد على وقوف النيابة العامة بحزم وقوة في وجه كل من يعتدي أو يسيء إلى المعلمين والمعلمات.

وأضاف النائب العام أن المعلمين يحملون مسؤولية عظيمة لتربية الأجيال المستقبلية وبما يخدم مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستقف بحزم وقوة ضد كل من يتعدى على حقوق المجتمع أو يسيء لأفراده وبالأخص المعلمين والمعلمين.

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