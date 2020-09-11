المواطن - متابعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقاطع فيديو تظهر انفجارات قالوا إنها وقعت في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان.
وقال شاهد عيان تحدث في مقطع فيديو صوره بنفسه، “إنه سمع صوت انفجار قوي ناحية منطقة خو“.
وأظهر مقطع الفيديو النيران وهي تشتعل من الموقع، دون أي تعليق من الجهات الرسمية على الانفجار حتى الآن.
ذات صلة :
فيديو.. انفجار في مدينة الزرقاء الأردنية الأردن يستأنف الرحلات الدولية مع دول القائمة الخضراء سكب الديزل على زوجته وقتلها حرقًا بسبب خلافات! تمديد حظر التجول في الأردن وعزل مدينة سحاب
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments