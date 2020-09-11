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فيديو.. انفجار في مدينة الزرقاء الأردنية

فيديو.. انفجار في مدينة الزرقاء الأردنية

2020/09/11
الساعة 1:32 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. انفجار في مدينة الزرقاء الأردنية
المواطن - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقاطع فيديو تظهر انفجارات قالوا إنها وقعت في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان.

وقال شاهد عيان تحدث في مقطع فيديو صوره بنفسه، “إنه سمع صوت انفجار قوي ناحية منطقة خو“.

وأظهر مقطع الفيديو النيران وهي تشتعل من الموقع، دون أي تعليق من الجهات الرسمية على الانفجار حتى الآن.

 



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